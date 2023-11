Al via la rimozione delle barriere jersey di via Alessandro Magno

A Casal Palocco partiranno a breve i lavori di smantellamento dei new jersey sui marciapiedi di via Alessandro Magno e la concomitante installazione della segnaletica verticale.

Ad annunciarlo è Leonardo Di Matteo presidente della commissione mobilità e lavori pubblici del municipio X che ha raccolto le lamentele dei cittadini costretti ad attraversare la strada non sul passaggio pedonale ostruito proprio dalle barriere. Con questi lavori anziani, persone disabili, mamme con passeggino e pedoni in generale non correranno rischi. Allo stesso tempo alla rimozione dei new jersey si affiancherà l'installazione della segnaletica verticale con cui saranno imposti i limiti di interdizione al transito delle biciclette con il solo transito dei pedoni mettendo così in sicurezza i cittadini

"Siamo soddisfatti della revisione della direttiva del Dipartimento CSMU in quanto la sicurezza dei cittadini lo abbiamo affermato più volte, per la nostra Amministrazione rappresenta una priorità. Ringrazio il Dipartimento CSMU, la Polizia Locale del X Gruppo Mare, la Direzione Tenica e il Presidente del Consorzio di Casal Palocco per la proficua collaborazione sempre dimostrata".

Di Matteo infine ha annunciato anche l'inizio dei lavori di rifacimento del manto stradale in via Gorgia da Leontini e via Alessandro Magno.