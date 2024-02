Strage di pini a Casal Palocco, cambia la strategia: niente abbattimenti preventivi

Per consentire il rifacimento di viale Alessandro Magno e via Gorgia di Leontini non sarà necessario abbattere preventivamente alcun albero. Dopo la decisione della soprintendenza, di “revocare in autotutela” il nulla osta all’operazione era seguita una fase di stallo che può ora essere superata.

Niente abbattimenti di massa

“Abbiamo ritenuto opportuno svolgere maggiori approfondimenti – ha fatto sapere il municipio X – a cui abbiamo sottolineato la necessità di ridurre ulteriormente l'impatto ambientale e paesaggistico dell'opera, e di salvaguardare il maggior numero possibile di alberature esistenti”. Il confronto, avvenuto di concerto con l’assessorato all’ambiente di Roma Capitale, ha coinvolto anche la soprintendenza ministeriale. Perché andava deciso come procedere su 64 pini che erano già stati sottoposti a perizia agronomica. Si tratta degli alberi che, con le loro radici, avevano contribuito ad ammalorare le due strade che i residenti di Casal Palocco vorrebbero fossero finalmente sistemate.

Tagli da verificare caso per caso

Come procederà dunque il municipio? “Abbiamo assunto l’impegno di mettere a disposizione nostri maggiori fondi, in primo luogo per attuare una diversa cantierizzazione” hanno fatto sapere dalla giunta Falconi. In quale modo? “Una volta rimosso il vecchio asfalto, andremo ad esaminare caso per caso lo stato degli apparati radicali sottostanti alla carreggiata” ha spiegato l’assessore municipale ai lavori pubblici Guglielmo Calcerano. Le motoseghe quindi entreranno in azione solo se strettamente necessario e come conseguenza di una valutazione fatta albero per albero. I lavori, ha fatto sapere l'amministrazione locale, partiranno a metà febbraio e proseguiranno fino al mese di luglio.

Le proteste hanno fatto breccia

Le proteste che in questi mesi si sono levate in difesa dei pini di viale Alessandro Magno e via Gorgia di Leontini hanno quindi sortito un primo, sperato, effetto. L'idea di dover rinunciare in blocco ad un quinto degli alberi presenti su quelle due strade, dove dimorano oggi 300 pini, è stata messa in forte discussione. Saranno verifiche puntuali sulle radici a stabilire se, il taglio, dovrà effettivamente essere eseguito. Ma il ricorso alle motoseghe dovrà essere considerata un'ultima spiaggia, perché va preservato il paesaggio che i filari di alberi garantiscono. E per riuscirci, come avevano auspicato comitati ed associazioni, dovranno essere prese in considerazione tecniche alternative al taglio, come le fresature già sperimentate sulla via Cristoforo Colombo.

Le nuove alberature promesse

C’è un’altra notizia che può rallegrare quanti avevano provato a difendere i pini di Casal Palocco. Per garantire una maggiore compensazione ambientale, “metteremo a dimora due nuove alberature ogni albero che saremo costretti a tagliare” hanno fatto sapere dalla giunta Falconi. Una scelta, quest’ultima, che “che ci consentirà di tutelare l'equilibrio tra ambiente, paesaggio e sicurezza stradale”. Ne beneficerà anche il patrimonio arboreo di un territorio che, più di altri quadranti cittadini, sta pagando un pesante tributo al diffondersi della cocciniglia tartaruga, una “calamità naturale” che si sta rivelando il flagello dei pini di Roma.