Incidente di Casal Palocco: gli abitanti preparano un'aiuola fiorita in ricordo di Manuel

Un’aiuola fiorita in omaggio al piccolo Manuel. La comunità di Casal Palocco ha trovato un modo originale e partecipato per rendere omaggio al bambino deceduto, a 5 anni, in via di Macchia Saponara.

La prima reazione del quartiere

Nel luogo dell’incidente, era già stato allestito uno spazio con peluche, lumini, palloncini colorati, girandole e bigliettini che i famigliari del bimbo si sono premurati di raccogliere prima che la pioggia dei giorni scorsi potesse rovinarli. Ma quella testimonianza di affetto non è l’unica che i residenti stanno riservando ai genitori ed alla sorellina di Manuel, coinvolta insieme alla mamma nell’incidente.

Gli effetti dell'incidente

La morte del piccolo, avvenuto perché la Smart a bordo della quale viaggiava è stata travolta da una Lamborghini presa a nolo, ha avuto notevoli risvolti. Ha prodotto la decisione di chiudere il canale youtube del TheBorderline, da parte dello stesso gruppo che aveva affittato l’auto sportiva. Ha riacceso i riflettori sugli interventi necessari per mettere in sicurezza le strade di Casal Palocco. Ed ha riannodato i fili di una comunità che si sta mostrando tutt’altro che insensibile al dramma vissuto nel quartiere.

L'aiuola per Manuel

La messa a dimora delle piantine è partita il 18 giugno. Una volta interrate avranno bisogno di essere innaffiate. Un onere che, inevitabilmente, dovrà essere garantito nel tempo consentendo agli abitanti di rinnovare, goccia dopo goccia, la propria solidarietà al bambino ed alla famiglia. “Siamo qui a invasare le piante di Manuel ma abbiamo dovuto comprare terra e vasi perché il terreno e troppo duro” aveva annunciato la signora Maria Stella, sul gruppo facebook Casalpalocco Community. “Se volete acquistarne altri venendo - ha aggiunto la residente - possiamo terminare meglio”.

Non c’è stato bisogno di ripeterlo due volte visto che, decine di altre persone, si sono fatte avanti per offrire il proprio sostegno. E non solo a Casal Palocco visto che, tra chi commenta, ci sono anche persone che dichiarano di abitare a Fiumicino. “E’ venuto molto carino ed è da parte di tutti” ha chiosato la residente che aveva annunciato l’iniziativa. La prossima, sarà una fiaccolata per le strade del quartiere. E’ prevista per domenica 25 giugno, in via di Macchia Saponara.