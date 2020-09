Giardino di Roma, raccolta firme per la nuova linea 712 e il prolungamento del bus notturno

Il Partito Democratico si scontra con l’attuale Amministrazione pentastellata affinché sia finalmente istituita la linea bus 712 a servizio dei quartieri Giardino di Roma e Axa-Malafede, che verrebbero collegati con la stazione Eur Fermi.

"Ho provveduto ad inoltrare una nuova formale richiesta di commissione capitolina Mobilità sul tema - annuncia il consigliere PD di Roma Capitale Giovanni Zannola, che spiega - si tratta di un provvedimento fermo dal 2015, che lo scorso marzo ha subito l'ennesimo stop a causa della bocciatura da parte del Movimento Cinque Stelle del X Municipio."

Un altro fronte cruciale per i trasporti dell'entroterra è rappresentato dalla battaglia che il PD sta conducendo insieme ai cittadini di Giardino di Roma affinché sia modificato l'itinerario della linea notturna nMe. In sostanza, i Dem propongono una semplice modifica di appena 200 metri per includere anche via Fumalbo nel percorso del bus proveniente da via Ostiense.

"La variazione potrebbe avvenire in tempi brevi e a costo zero – dichiara il delegato Mobilità e Trasporti del PD Roma, Leonardo Di Matteo, che spiega – eviterebbe ai residenti di dirigersi verso l'attuale fermata, situata nei pressi della stazione di Vitinia, percorrendo a piedi la via Ostiense: una strada pericolosa, senza marciapiedi e sprovvista di illuminazione in alcuni punti."

Per entrambe le questioni, il Partito Democratico sta organizzando una raccolta firme per coinvolgere l'intera cittadinanza.