A Casal Palocco una fiaccolata per Manuel

Domenica 25 giugno alle ore 19:00 si terrà una fiaccolata in memoria di Manuel Proietti, la piccola vittima de tragico incidente all'Axa di Casal Palocco che ha visto protagonisti i TheBordeline e la loro supercar.

La fiaccolata, si unisce alle altre manifestazioni in ricordo della vittima ed è stata organizzata dalla famiglia di Manuel con l’aiuto del comitato di quartiere di Casal Palocco. La partenza da via Macchia Saponara accanto al Pim e insieme ai tanti cittadini della zona che parteciperanno ci saranno anche gli assessori e consiglieri municipali, e il presidente del municipio X Mario Falconi.

Il minisindaco inoltre tramite una nota fa sapere che “se si dovesse aprire un procedimento penale nei confronti dei responsabili, avrei voluto costituirmi parte civile; ma temo che la cosa non sia giuridicamente possibile per l’Ente locale” e invita il Comune di Roma a valutare la percorribilità di esercitare l’azione civile nel procedimento penale, come prova di una vicinanza di tutti i cittadini della Capitale. “A titolo personale” – conclude Falconi – “da vecchio che le sue battaglie le ha sempre combattute, devo riconoscere che aveva ragione Giorgio Gaber, quando affermava che la nostra generazione ha perso. Perché se i valori trasmessi ai giovani sono quelli del successo, della ricchezza, dell’apparire, invece che quelli della solidarietà, della partecipazione e dell’essere, abbiamo, brutalmente, sbagliato tutto”.