Il footvolley conquista il municipio X: le finali dell’Europeo a due passi da Ostia

Gli europei di Footvolley approdano nel municipio X. Sedici squadre maschili ed otto formazioni femminili, si sfidano per decidere quale sia il team più forte. Meglio, per vincere l?edizione 2022 dell?European Footvolley League. Un evento che tra venerdì 9 e domenica 11 porta i migliori atleti di tutto il continente nel territorio governato da Mario Falconi. Non sulle spiagge di Ostia, ma in un impianto sportivo dell'entroterra: l'Eschilo2, a Casal Palocco.

L'European Footvolley League

Sono tredici i paesi che prendono parte alla manifestazione, che offre la possibilità al paese ospitante ed alle tre migliori del ranking europeo, vale a dire Israele, Italia e Spagna, di schierare una seconda squadra. Il torneo, a gironi, è diviso in due fasi. La prima classificata va ai quarti. Le seconde e terze classificate invece, per accedervi, devono disputare i playoff. La composizione dei gironi prevede un sorteggio che tiene conto della presenza delle teste di serie. Le gare, nei gironi, si disputano con un set unico e vince chi per prima raggiungere i 18 punti. Dai quarti in poi si procede al meglio dei 3 set. Le squadre sono composte da due soli atleti.

Alla conferenza stampa di lancio, svoltasi nell?aula consiliare del municipio X, hanno preso parte la vicepresidente Valentina Prodon, l?assessore capitolino allo sport Alessandro Onorato i campioni italiani e gli organizzatori: l?ex calciatore Max Tonetto ed Alain Faccini, Federico Iacopucci e Frederic Salomone.

Un appuntamento internazionale

?Un altro evento si aggiunge a quelli svolti, nell?ultimo periodo, sul territorio del X Municipio. L?European Footvolley League 2022 sarà un?occasione di caratura internazionale? ha sottolineato la vicepresidente Valentina Prodon, che ha messo l?accento sulla ?vocazione sportiva? di un territorio che sa coniugare lo spettacolo con la solidarietà. ?Infatti ? ha aggiunto Prodon - l?European Footvolley League aprirà le danze a iniziative dedicate al coinvolgimento di bambini e disabili per permettergli di divertirsi e mettersi alla prova con uno sport del tutto nuovo?.

Ospitare la fase finale dell?European Footvolley League sarà un?ulteriore occasione per riaccendere l?attenzione internazionale sul mare di Roma, permettendo a romani e turisti di assistere ad un grande evento sportivo - ha commentato anche Alessandro Onorato l'assessore capitolino allo sport - La copertura televisiva nazionale ed internazionale, con le spettacolari immagini della competizione in onda su Sky Sport e su SportItalia, saranno una straordinaria occasione per promuovere la capacità organizzativa e le opportunità turistiche di Roma?.

Per gli appassionati, romani e turisti, interessanti a seguire l?evento dal vivo, l?appuntamento è al centro sportivo Eschilo 2, di via del Fosso di Dragoncello. Non sulle spiagge del lido di Ostia, ma nel verde di Casal Palocco.