Strade da rifare, a Casal Palocco è tutto fermo: si attende una decisione sui pini

I pini di viale Alessandro Magno e di via Gorgia di Leontini non sono stati tagliati. L’iniziativa della soprintendenza, che ha provveduto alla “revoca in autotutela” del parere paesaggistico eventualmente formatosi per silenzio assenso, ha bloccato le motoseghe. Anche perché, contestualmente, la soprintendenza ha chiesto la riapertura del procedimento di autorizzazione paesaggistica”.

Perché abbattere i pini

Le motoseghe non sono dunque entrate in azione ed i 64 pini che rischiavano di essere abbattuti, quindi, sono ancora al loro posto. Dovevano essere tagliati per consentire il rifacimento del manto stradale, seriamente ammalorato, nelle due strade di Casal Palocco. Gli abbattimenti infatti non sono dovuti, in quel caso, alle conseguenze deleterie della cocciniglia tartaruga che, a Roma e nel litorale cittadino, si sono rivelate una sorta di “calamità naturale”.

Il trauma causato dalla cocciniglia tartaruga

Sono proprio le conseguenze pagate dai pini della capitale a rendere più caute le istituzioni. La cocciniglia, peraltro, nel suo diffondersi a macchia d’olio in tutta la città, ha colpito prima le zone più meridionali e, tra queste, il municipio X. Ed in quel territorio sono ancor più visibili i ritardi pagati nell’affrontare il parassita: un insetto alieno, privo in Italia di predatori naturali ed anche, per molto tempo, di un protocollo fitosanitario utile a contrastarlo.

Per quanto riguarda Casal Palocco la situazione che si è venuta a determinare, con la posizione degli ambientalisti e della soprintendenza tesa a difendere gli alberi, ha provocato una sorta di immobilismo. Ma, per stessa ammissione di Italia Nostra, le due arterie versano in condizioni pietose e pericolose per chi quotidianamente è costretto ad utilizzare tali percorsi, tant’è che il risentimento dei residenti del quartiere monta ogni giorno di più”. Ed è per questo che occorre uscire da una sorta di inerzia amministrativa. Un obiettivo che è stato auspicato anche dall’associazione che fu di Antonio Cederna e Giorgio Bassani.

L'immobilismo e la ricerca dell'alternativa ai tagli

“Riprendiamo l’iniziativa – ha fatto sapere Italia Nostra con un comunicato – e chiediamo ancora una volta urgenzi incontro con il dipartimento capitolino (all’ambiente ndr) ed il Municipio X per trovare la soluzione”. Esistono infatti “idonei trattamenti, già realizzati con pieno successo in casi analoghi che – è stato ricordato dall’associazione - possono assicurare la piena stabilità degli alberi pur intervenendo sulle radici affioranti”.

Sulla Cristoforo Colombo, ad esempio, le radici più superficiali sono state fresate consentendo il rifacimento del manto stradale. Ed è uno dei casi che, fanno sapere in municipio, si stanno considerando per decidere come affrontare una situazione complicata. Ma non impossibile da affrontare.