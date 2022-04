Casal Palocco, la ciclabile resta senza fondi: ora il progetto è da rifare

Niente ciclabile per Casal Palocco. Almeno per il momento, nel municipio x, non verrà realizzata l’infrastruttura destinata alla mobilità sostenibile.

La delibera approvata nel 2021

Nell’aprile del 2021 la giunta Di Pillo aveva approvato una delibera che prevedeva due operazioni, tra loro collegate: una ciclabile “ad anello”, all’interno di Casal Palocco, ed un intervento di manutenzione straordinaria di viale Alessandro Magno e viale Gorgia di Leontini del valore di 4,7 milioni di euro. La ciclabile, invece, aveva un costo di 2,3 milioni di euro. Il provvedimento firmato dall’allora minisindaca Giuliana Di Pillo, riguardava l’approvazione dei “progetti di fattibilità tecnica ed economica”. A distanza di un anno, però, non è stato realizzato neppure un metro di ciclabile.

I fondi previsti per la ciclabile

“Altri 2,3 milioni di euro persi dal municipio X a causa della totale incapacità dell'amministrazione Falconi” ha commentato il consigliere capitolino del M5s Paolo Ferrara, alludendo alle risorse necessarie per “il completamento e la riqualificazione dell’anello ciclabile” di Casal Palocco. “I soldi erano già in bilancio, i dem avrebbero dovuto soltanto avviare la gara e, entro questa estate, sarebbero partiti i lavori. Incredibilmente, i nuovi amministratori municipali sono riusciti nell'impresa di perdere fondi già acquisiti. Sono passati solo sette mesi dall'inserimento della nuova giunta e i danni già non si contano più”.

Una procedura ferma

Dalla giunta Falconi non ha però tardato ad arrivare una replica. Sull’operazione, ha spiegato l’assessore ai lavori pubblici Guglielmo Calcerano “l'iter procedurale di competenza del municipio X si è in sostanza arrestato ad aprile 2021, sotto la precedente giunta M5S, con la predisposizione degli studi di fattibilità di questa opera e delle manutenzioni straordinarie di via Alessandro Magno e via Gorgia di Leontini. Dopodiché, forse a causa delle incombenti elezioni, il procedimento è rimasto sostanzialmente fermo, sino all'insediamento della nuova giunta a fine ottobre-primi di novembre”.

L'impegno del municipio

L’assessore verde della giunta Falconi ha spiegato che, la nuova amministrazione, ha dato “massimo impulso alla progettazione definitiva di entrambe gli interventi” vale a dire le manutenzioni stradali e la nuova ciclabile, con l’obiettivo di perfezionare gli impegni di spesa entro la fine del 2021. “Il municipio è quindi riuscito a fare salva da subito la gran parte del finanziamento, ossia i 4,7 mln euro per via Alessandro Magno e via Gorgia di Leontini, riuscendo ad ottenere la validazione del progetto in extremis, ossia il 28 dicembre, ma non la ciclabile (2,7 mln), che in quanto nuova opera necessitava anche di pareri da acquisire in conferenza di servizi”. Il risultato è che ora, per quanto riguarda la ciclabile, è tutto da rifare. Con una postilla. “I fondi per la ciclabile tuttavia non sono perduti – ha sottolineato Calcerano – sono semplicemente stati riacquisiti al bilancio di Roma Capitale, e sarà nostra cura richiederne nuovamente l'assegnazione”.