Al liceo si va col bus: ampliato il percorso della linea scolastica diretta al Democrito

Al liceo scientifico Democrito si va con l’autobus. Il municipio X ha chiesto infatti di modificare il percorso della linea scolastica 065 per consentire ad un bacino più ampio di studenti di poter raggiungere il plesso di via Prassilla, a Casal Palocco.

“Questo provvedimento rientra nella prima fase e nell’ambito del riordino e dell’efficientamento delle linee di trasporto pubblico scolastico del Municipio X – ha dichiarato il presidente della commissione trasporti Leonardo Di Matteo – Lo scopo è quello di migliorare il servizio ed è quindi importante rivedere i percorsi delle linee bus qualora presentino criticità o possano essere resi più efficienti”.

La riorganizzazione del trasporto pubblico

Le modifiche al tragitto della linea 065, quindi, rientrano nell’ambito d’una pianificazione più generale del trasporto pubblico che attraversa il municipio X. “Nelle sedute precedenti di Consiglio Municipale abbiamo approvato la riorganizzazione delle linee scolastiche denominate 01 e 05B e nella prossima calendarizzazione, alla riapertura dei lavori nella seduta di consiglio di giovedì 11 gennaio, è in calendarizzazione la revisione della linea scolastica 06” ha spiegato Di Matteo.

L’ampliamento del percorso affrontato dalla linea 06, ancora da sottoporre al vaglio del parlamentino di Ostia, permetterà di far transitare il bus anche nella zona più “periferica” di Casal Palocco e sulla Cristoforo Colombo, con fermate adiacenti via del Canale della Lingua, in modo da intercettare un maggior numero di studenti interessati a raggiungere le scuole di Ostia.

Quali zone beneficiano delle modifiche alla linea 065

Per quanto riguarda la modifica già approvata della linea scolastica 065, consentirà di coprire il territorio dell'infernetto facendo transitare la linea in via Gian Francesco Malipiero, via Pietro Romani , via Cilea, via Ermanno Wolf Ferrari, viale di Castel Porziano, via del Lido di Castel Porziano con due nuovi capolinea alla Stazione della ferrovia della Roma Lido Cristoforo Colombo e nel territorio di Casal Palocco in via Timocle – ha spiegato il presidente della commissione mobilità – In questo contesto diamo risposte ai nostri studenti e alle proprie famiglie che lo hanno sempre richiesto da tantissimi anni, garantendo loro il diritto alla mobilità”.