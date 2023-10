Casa della cultura: dopo gli atti vandalici regna l’incertezza sul destino dell’immobile

I danni riportati dopo l’incursione dei vandali erano stati ingenti. Gli arredi saccheggiati, i sanitari divelti, le pareti distrutte, avevano vanificato gli sforzi messi in campo per riqualificare l’edificio di via Calenzana, l’ex mercato San Fiorenzo, nel quartiere di Ostia, che l’amministrazione pentastellata aveva deciso di trasformare in una casa della cultura dedicata a Gigi Proietti.

I lavori per riparare i danni

Per sistemare l’edificio, che si trova in una zona interessata da un punto verde qualità decaduto, l’attuale amministrazione municipale ha impegnato 268mila euro. I lavori son partiti sul finire del 2022 e, fanno oggi sapere dalla giunta Falconi, sono quasi ultimati. Quei soldi però, come aveva chiarito l’ex assessora alla cultura Angela Mastrantoni, non sono sufficienti a ripristinare la casa della cultura, perché “buona parte delle risorse che prevedevamo di spendere, vengono impiegate per opere di ricostruzione”.

Una casa della cultura rimasta sulla carta

Il municipio X, già dal 2022, è quindi consapevole del fatto che servono ulteriori fondi se si vuole andare oltre la semplice ricostruzione. Va detto che, come casa della cultura, quell’edificio ha funzionato per pochissimo tempo e solo limitatamente agli spazi esterni. Quelli interni, prima di essere vandalizzati, erano stati convertiti in aule dove ospitare gli studenti della scuola Verga.

Il processo partecipativo promesso e mai attivato

Sul destino dell’edificio che, ancor prima di essere interessato dal progetto d’un punto verde qualità era stato un mercato rionale, l’amministrazione aveva promesso di coinvolgere i cittadini. “Da gennaio (2023 ndr) – aveva annunciato l’allora assessora alla cultura – verrà attivato un processo partecipativo per decidere insieme ai cittadini l’utilizzo di questo edificio”. Di quel processo partecipativo si sono perse le tracce. Cosa vuole fare dunque il municipio dell’ex mercato San Fiorenzo? Il bene è di tutto interesse perché si tratta d’una struttura in cemento armato che si sviluppa su una superficie in pianta di 900 metri quadrati a cui si deve sommare un’area verde di pertinenza, già recintata, di ulteriori 1800 metri quadrati.

Una destinazione provvisoria

L’amministrazione sta valutando l’ipotesi di trasferirvi degli uffici municipali. Una possibilità su cui la giunta Falconi sta seriamente riflettendo e che trova conferma in una direttiva firmata lo scorso 21 giugno. Con quel provvedimento viene infatti dato mandato al direttore del municipio X di “di dislocare provvisoriamente presso la “casa della cultura” di Via Calenzana alcuni Uffici municipali e connesse unità di personale”. Una soluzione temporanea, “nelle more della definizione della concreta modalità di utilizzo della casa della cultura” sul cui futuro, però, non è stato deciso nulla. Il fatto che si indichi che va definita una “concreta modalità di utilizzo” dimostra quanto incerto sia ancora il suo destino.