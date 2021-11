Ostia, mamma e figlio disabili perdono casa in un incendio: Ater ne assegna una provvisoria

Buone notizie per una mamma e un figlio entrambi disabili di Ostia che avevano perso il proprio appartamento in un incendio. Il rogo era scoppiato lo scorso 12 ottobre, in via delle Ebridi. Le fiamme e il fumo distrussero la casa di proprietà dell'Ater, rendendo lo stabile inagibile. La famiglia di Ostia, così, per giorni ha vissuto in un alloggio messo a disposizione dal Comune di Roma.

Oggi, la buona notizia con Ater Roma che ha assegnato, in via provvisoria, un alloggio alla famiglia. "Un segnale positivo dell'Ente che è intervenuto subito in sostegno dell'inquilina invalida al 100% e di suo figlio, anche lui disabile. - sottolinea Emanuela Isopo di Unione Inquilini che ha seguito la vicenda in prima persona e che questa mattina era presente per seguire la famiglia insieme alla dirigente Ater - Ora la signora potrà rimanere fino a quando l'appartamento andato in fiamme non verrà recuperato".