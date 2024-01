Capodanno, a Ostia il rito del tuffo in mare

Nonostante il vento e le nuvole è stata rinnovata la tradizione del bagno di Capodanno in mare a Ostia, al "Belsito", sul lungomare Caio Duilio. Circa duecento "temerari" si sono radunati e si sono tuffati in acqua, davanti ad altre decine di curiosi in spiaggia pronti a immortalare il rito con i telefonini.

Una compagnia festosa e colorata, tra cuffiette rosse e t shirt con slogan. Al termine, tutti a brindare e consumare panettoni e dolci in spiaggia. Una tradizione ormai che vuole salutare il 2024 come messaggio augurale di speranza.