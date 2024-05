Capocotta, i chioschi e le spiagge sono rimasti senza sorveglianza

I chioschi di Capocotta non sono stati assegnati e da qualche giorno l’ingresso alle dune non è più nemmeno presidiato. Chiunque può accedere in spiaggia ed anche i tre chioschi chiusi, senza vigilanza, restano alla mercé di tutti.

Le dune senza il presidio dei vigili

Perché non ci sono più gli agenti della polizia locale agli ingressi delle dune? “La direttiva che ha tenuto lì i vigili del gruppo Spe, sicurezza pubblica emergenziale è scaduta e non è stata rinnovata” ha spiegato in un Andrea Bozzi, il capogruppo municipale di Azione che, a testimonianza della sua dichiarazione, ha pubblicato un video girato dove, fino al 15 maggio, erano presenti dei vigili urbani.

La situazione dei chioschi

Lo scorso marzo, dopo 24 anni, l’amministrazione ha messo a bando i tre chioschi rimasti a Capocotta. Tre e non quattro perché, alla vigilia dell’indizione dell’avviso pubblico, il Mec’s Village è stato distrutto da un rogo, poi risultato doloso. Motivo per cui il venir meno dei presidi di polizia locale, fa temere per le sorti delle strutture rimaste ed in attesa di assegnazione. A fronte delle 57 domande pervenute, il Campidoglio non ha ancora fatto sapere a chi saranno dati in concessione i locali presenti a Capocotta.

Spiagge senza bagnini

“Chiedevamo la sorveglianza da mesi ma, quando è finalmente arrivata, è durata solo un sei settimane e ora i chioschi, di proprietà del Comune, sono abbandonati e in balia di chiunque, così come le preziose dune mediterranee” ha commentato la capogruppo capitolina di Azione Francesca De Gregorio, insieme al capogruppo municipale Andrea Bozzi. I due hanno fatto notare inoltre che “i cartelli di divieto di balneazione fanno bella mostra, in totale assenza di bagnini di salvamento”. La stagione balneare, però, è iniziata. Certo non nel migliore dei modi.

Senza trasporti pubblici nè chioschi

“Una programmazione caotica e tardiva, dopo che il Municipio X ha colpevolmente ceduto la Delega al Litorale al Comune, ha fatto sì che a metà maggio Capocotta sia di fatto abbandonata, per la gioia di parcheggiatori illegali, ladruncoli che attaccano le auto ogni giorno e venditori abusivi” hanno rimarcato i due consiglieri di Azione.

A peggiorare il quadro la sospensione del servizio di trasporto pubblico che, fino ad aprile, collegava la stazione della Roma Lido con i Cancelli di Castel Porziano. Anche quelle spiagge, come quelle di Capocotta, potranno essere raggiunte solo con un mezzo privato. A chi ne dispone, oltre all’ombrellone, converrà portare anche una borsa frigo: con i chioschi chiusi, l’idea di rinfrescarsi con una bibita fredda in spiaggia, è legata all’iniziativa privata.