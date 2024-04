Capocotta, quasi 60 domande per la gestione di tre chioschi. Tra un mese parte la stagione balneare

Le dune continuano ad esercitare un forte attrazione sui romani. Ma non sono soltanto i bagnanti ad essere attirati dalle spiagge di Capocotta. Sono infatti stati numerosi gli operatori che, nel corso delle ultime settimane, si sono mostrati interessati al tratto di litorale compreso tra Castel Porziano e Torvaianica.

Un bando ristretto a causa dell'incendio

A testimoniare l’appeal che Capocotta è in grado di catalizzare, c’è un bando. È stato pubblicato lo scorso 11 marzo dal dipartimento tutela ambientale a 24 anni di distanza dal precedente. Non vi sono rientrati tutti “i chioschi”, perché alla vigilia dell’avviso pubblico il “mec’s village”, uno dei quattro su cui attivare la gara, è andato a fuoco. L’incendio, doloso secondo gli inquirenti, non ha scoraggiato l’amministrazione dal proposito di proseguire sulla strada del bando per gli altri tre. La risposta è stata incoraggiante visto che, fa sapere l’assessorato capitolino all’ambiente, sono state “57 le domande pervenute”.

Cosa prevede la gara

Il bando prevede contratti di affidamento della durata di 6 anni rinnovabili per una sola volta. Il Dipartimento Patrimonio ha stimato i canoni annuali a base d’asta per i lotti B e D in € 27.679 e € 32.685 per il lotto A. I futuri concessionari avranno in gestione i servizi legati alla somministrazione ed alla balneazione, ma saranno responsabili anche del mantenimento del prezioso, e delicato, sistema dunale.

Dopo una stagione caratterizzata da ordinanze contingibili ed urgenti, arrivate anche per colmare concessioni scadute nel 2015, Capocotta si avvia verso un nuovo corso. Riguarderà anche il chiosco dato alle fiamme, oggi sotto sequestro giudiziario. Una volta tolti i sigilli l’area verrà bonifica e poi, ha annunciato il sindaco “Faremo un bando annuale per una struttura leggera a poi ci sarà la ricostruzione”.

La corsa contro il tempo

Arriverà prima l’assegnazione degli altri tre chioschi, da effettuare entro l’avvio della stagione balneare, solitamente scandita da un'ordinanza firmata dal sindaco nel mese di maggio, cioè tra poche settimane. Perché per scrivere davvero una nuova pagina, sarà necessario fare una corsa contro il tempo ed auspicare che non vi siano ricorsi. Finirebbero per allungare, in maniera imprevedibile, la riassegnazione delle spiagge di Capocotta.