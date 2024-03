Chioschi di Capocotta a bando: dopo 24 anni pubblicato l’avviso pubblico

I chioschi di Capocotta sono stati messi a bando. A ventiquattro anni di distanza dall’ultimo avviso pubblico, le strutture ricettive presenti tra le preziose dune, sono tornate ad esser messe “sul mercato”. Entro le ore 16 del 2 aprile le realtà interessate a prendere la gestione dei chioschi dovranno inoltrare la propria candidatura. Chi riuscirà a vincere il bando avrà così la possibilità, per i prossimi 6 anni, di fornire quei servizi che rendono ancor più piacevole trascorrere una giornata in spiaggia senza dover necessariamente portarsi sotto l’ombrellone anche una pesante borsa frigo. I sei anni, inoltre, saranno rinnovabili ma soltanto per una volta.

Dopo l'incendio rimasti tre lotti a bando

I lotti a bando sono soltanto tre visto che, alla vigilia della sua pubblicazione, è stato distrutto dalle fiamme il Mecs Village. “Un fatto preoccupante” aveva commentato Gualtieri la notizia, del quale “andranno chiarite le cause nel più breve tempo possibile”. Sull’ incendio che ha messo fuori gioco il chiosco sono in corso delle indagini ma di quel rogo si può già confermare la natura dolosa.

“Con questo bando restituiamo trasparenza, chiarezza e legalità alla gestione dei chioschi di Capocotta. Lo facciamo all’indomani dell’ennesimo incendio che ha interessato uno dei chioschi distruggendo il Mecs Village, un evento che ha tutte le modalità di una azione criminosa. Ma, come ha dichiarato il Sindaco Gualtieri ‘noi andiamo avanti per la nostra strada’” ha dichiarato Sabrina Alfonsi, l’assessora all’ambiente di Roma Capitale. “Contiamo su una grande partecipazione per essere pronti all’avvio della stagione balneare e per assicurare la piena fruibilità di un luogo del litorale romano particolarmente caro alla città e che rappresenta un bene ambientale di grandissimo valore che va protetto e valorizzato” ha poi aggiunto l’assessora.

La cura e la sorveglianza delle dune

L’importanza delle dune sono state alla base anche delle tante proroghe di cui hanno beneficiato i vecchi concessionari. Il bando del 2000 infatti aveva perso la sua efficacia nel 2015 ma di fatto poi, con una serie di “ordinanze contingibili e urgenti” l’amministrazione aveva finito per lasciare i vecchi gestori che, con la loro presenza, garantivano una guardiania e cura del prezioso ecosistema dunoso. L’attuale bando prende in carico questo aspetto poiché, oltre ad essere obbligati a svolgere attività di promozione sportiva e culturale, a tutelare e manutenere i chioschi, i futuri gestori saranno tenuti anche a garantire la pulizia delle dune nelle aree di competenza. Ai canoni annuali (per i lotti B e D fissati in 27.679 euro l’anno ed al lotto A stabilito in 32.685) è previsto uno scomputo per i servizi di pulizia delle dune. Criteri di premialità sono previsti anche per quanti intendano organizzare attività in favore della comunità Lgbtqia+, azioni di inclusione nei confronti di categorie fragili ed interventi di riqualificazione urbana.

Il lavoro per arrivare al bando

Se la stagione 2023 è stata caratterizzata dal caos, con i sequestri dei chioschi di Castel Porziano, il timore di dover chiudere per quelli di Capocotta, i ricorsi al Tar ed al Consiglio di Stato, la stagione che da tradizione si apre il primo maggio deve necessariamente incardinarsi su altri binari. “C'è stato un importante lavoro di squadra per arrivare a questo bando – ha dichiarato il presidente della commissione ambiente Giammarco Palmieri – Siamo soddisfatti per il fatto che gli indirizzi forniti dalla commissione siano stati recepiti, in particolare quello relativo alla valorizzazione della storia di inclusione di queste strutture, che finalmente potrà trovare una stabilità amministrativa. Dopo tanti anni di incertezza, era fondamentale mettere questo punto fermo”. Se non ci saranno ricorsi, la stagione balneare potrà aprirsi con tre lotti regolarmente assegnati in base ad un bando e, già quello, sarebbe un segnale in netta discontinuità rispetto agli ultimi anni.