Ostia, Calenda nel salotto del mare di Roma: "Qui in passato fatte tante promesse non mantenute"

Carlo Calenda continua il suo tour elettorale in vista della lunga campagna estiva, prima della prossime elezioni. Il candidato a sindaco di Roma, si è presentato nel salotto di Ostia, quello di piazza Anco Marzio, per ascoltare le istanze dei cittadini. Un confronto pubblico con domande su autonomia, decentramento, Roma-Lido, Ostia Antica.

"Qui sono state fatte tante promesse, disattese, e i cittadini si aspettano molto. Torniamo presto", ha detto Calenda che poi si è lasciato andare ad un attacco (seppur indiretto) al Movimento 5 Stelle: "A Roma la politica è stata sconfitta da un clima di sfiducia in cui la vecchia politica prospera. Noi offriamo modo diverso di governare".

Secondo Calenda, il confronto "serve per far scegliere i cittadini". A Roma "si può rompere l'idea che ha distrutto l'Italia, quell'idea che i cittadini siano solo popolo a cui parlare alla pancia e non al cervello", ha detto. Al suo fianco anche Andrea Bozzi, consigliere municipale autonomista, giornalista e volto notissimo delle tv locali romane, passato al fianco di Calenda.