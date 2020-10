Ostia, 20 nuovi bus per tutto il X Municipio. Raggi: "Nel 2021 attiva linea tra Lido Centro e aeroporto"

Arrivano anche nel X Municipio i nuovi bus della fornitura di 328 mezzi acquistati da Roma Capitale. La sindaca di Roma, Virginia Raggi ha presentato stamattina in piazza Duca di Genova, a Ostia, le nuove 20 vetture che saranno attive a Ostia Lido, Infernetto, Casal Palocco e Castel Fusano, alla presenza dell'amministratore unico di Atac, Giovanni Mottura, dell'assessore capitolino ai Trasporti, Pietro Calabrese e della presidente del Municipio X, Giuliana Di Pillo.

Alcuni di questi mezzi saranno impiegati anche sulla nuova linea per l'aeroporto di Fiumicino, che dovrebbe partire da febbraio 2021 per garantire un collegamento con la ferrovia Fl1, ha annunciato Raggi parlando della nuova linea 060: "Grazie agli investimenti fatti nel rinnovo del parco bus possiamo dare alla città un servizio di trasporto pubblico migliore, rafforzando e potenziando i collegamenti, soprattutto in periferia. Stiamo completando la fornitura dei 328 mezzi acquistati nel 2019 che si aggiungono ai 400 già messi su strada da inizio mandato Entro il 2021 saranno oltre 800 con gli ultimi ordini fatti da Roma Capitale e i veicoli acquistati in autofinanziamento da Atac. Un bel risultato per tutti i cittadini".

Per l'assessore Calabrese "potenziare la rete bus è fondamentale per migliorare il servizio. La nuova linea consentirà di aumentare i collegamenti con la Roma Lido e la Fl1 e tra due ambiti molto importanti come il centro di Ostia e il polo aeroportuale e direzionale di Fiumicino, a vantaggio di migliaia di residenti e lavoratori".

"L'arrivo di questi nuovi autobus è un ottimo segnale per il nostro territorio: si migliorano e si potenziano i servizi esistenti", ha commentato la presidente del X Municipio Di Pillo.

Secondo Di Pillo "tutti i lavori che oggi vedete in giro per il territorio non sono perché c'è la campagna elettorale come dice qualcuno, ma perché questo è il terzo anno che governiamo: tra impegno dei fondi, gare, affidamento e inizio dei lavori il tempo burocratico è questo, e ora si vedono i risultati".