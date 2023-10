Al via la rimozione di 100 tonnellate di rifiuti dalla Litoranea: ora servono le telecamere

La strada che porta ai “Cancelli” è disseminata di rifiuti. Scatole di cartone, cassette di plastica, tavoli, sedie, arredi d’ogni sorta puntellano, da tempo, la preziosa macchia mediterranea. E ne rappresentano una minaccia, per il delicato equilibrio eco-sistemico.

L'operazione dell'Ama

La buona notizia è che, dal 26 ottobre, è partito un “vasto ed articolato intervento di rimozione di cumuli di rifiuti” ha fatto sapere l’assessora all’ambiente Sabrina Alfonsi. I tratti interessati sono quelle della via Litoranea “in prossimità della tenuta presidenziale”. L’operazione, svolta da squadre specializzata di Ama, “permetterà di rimuovere oltre 100 tonnellate di materiali vari, in circa 10 giorni di lavoro” ha previsto sempre l’assessora.

Non è la prima volta che la Litoranea viene attenzionata dalle squadre dell’Ama che, con l’ausilio di mezzi meccanici, provvedono ad interventi “extra Tari” di pulizia e bonifica. Un’operazione del genere era stata già approntata durante la precedente consiliatura. Durante la nostra amministrazione avevamo provveduto a fare degli interventi sia sulla Litoranea che all’interno dei cancelli” ha spiegato l’attuale capogruppo M5s in municipio Alessandro Ieva.

Come prevenire le microdiscariche

Per il futuro, l’assessora capitolina ha dichiarato di voler chiedere alla polizia locale “di intensificare azioni di controlli e presidi per contrastare il fenomeno dell’abbandono illegale di rifiuti in questi luoghi”. Un proposito che però, da solo, potrebbe non essere sufficiente a contrastare l’attività degli “zozzoni”.

“La strada è di competenza di Città Metropolitana che ha messo le telecamere fisse – ha ricordato Ieva - ma sono poche, non coprono tutti i luoghi. E' del tutto evidente che una pattuglia non può prevenire lo scarico, ma nessuno credo possa prevenirlo – ha aggiunto Ieva, già assessore all’ambiente durante l’amministrazione Di Pillo - Lì non c'è alternativa se non quella di continuare con l'installazione delle telecamere” ha aggiunto il consigliere pentastellato”.