Ostia si prepara alla stagione balneare: il municipio pubblica il bando sulle spiagge libere

La stagione balneare prende ufficialmente avvio il prossimo primo maggio ed il municipio X, rimasto con la delega alla gestione del litorale, si prepara ad affrontarla.

I servizi da garantire nelle spiagge

Sul sito di Roma Capitale e sulla piattaforma telematica di Tuttogare è stato inserito l’avviso pubblico con cui l’amministrazione guidata da Mario Falconi si è messa alla ricerca di realtà interessate a gestire le spiagge libere. Si tratta di sei arenili, situati nella zona di Ostia ponente, in cui vanno garantiti una serie di servizi essenziali. I soggetti che manifesteranno interesse alla proposta, dovranno infatti garantire l’assistenza ai bagnanti, la pulizia dell’arenile, la realizzazione di percorsi fino alla battigia anche per persone con disabilità.

Le sei spiagge libere

Le spiagge interessate dal provvedimento sono in tutto sei. Si tratta della spiaggia libera delimitata tra il primo pennello e lo stabilimento balneare “Anema e Core” nella zona del lungomare degli Abruzzi. Sul lungomare Paolo Toscanelli gli arenili messi a bando sono invece quelli della “spiaggia verde” e della “spiaggia gialla”. Altre due spiagge, denominate “Spqr” e “bianca” si trovano sul lungomare Amerigo Vespucci. Un sesto ed ultimo arenile è invece presente sul lungomare Duilio: la spiaggia “grigia”.

La dotazione garantita ai bagnini

I servizi richiesti vanno garantiti dalle ore 9 alle ore 19, e per ciascuna delle sei postazioni vanno garantiti almeno tre assistenti bagnanti, “a rotazione ma senza interruzione dell’attività lavorativa” si legge nel bando. L’amministrazione mette a disposizione, per ciascuna spiaggia, pinne e binocolo, un pattino o un “altro natante a remi” con il classico scafo rosso, un defibrillatore automatico ed altri dispositivi utili al salvamento. Chi prende in convenzione la spiaggia deve però garantirne la custodia per tutta la stagione estiva, quindi dal primo maggio al 30 settembre.

Il costo calmierato di lettini ed ombrelloni

L’affidatario del servizio, “fermo restando la destinazione ad uso gratuito delle spiagge libere” su richiesta degli utenti può comunque noleggiare a prezzi calmierati lettini, ombrelloni e sdraio. Dovranno però costare 5 euro nei giorni feriali e sette in quelli festivi, con la possibilità di noleggiarli a 2 euro in meno dopo le ore 15. E’ però vietato posizionarle preventivamente sugli arenili, come invece avviene nei classici stabilimenti. Lo scorso anno, l'amministrazione municipale non riuscì nell'intento di garantire i servizi attesi, e dovette ricorrere ad assegnazioni dirette. Quest'anno l'auspicio è di invertire la rotta.