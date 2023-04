Una bandiera blu per le spiagge di Ostia: il municipio punta al vessillo

Ostia e Castel Porziano come Sabaudia, Terracina, Sperlonga. E’ questa l’ambizione che il municipio X sta nutrendo. Portare le proprie spiagge al livello di quelle più blasonate della regione. Un obiettivo da coronare attraverso l’assegnazione della prestigiosa bandiera blu.

Le bandiere blu nel Lazio

Sono 10 i comuni che, nel 2022, hanno beneficiato del prestigioso riconoscimento. Si trovano tutti nelle provincia pontina, ad eccezione di due casi. Trevignano, che è l’unica bandiera blu ottenuta per un comune lacustre Ed Anzio che, invece, si è confermato l’unico comune affacciato sul mare della città metropolitana di Roma. L’iniziativa del municipio X è finalizzata a portare l’ “eco label internazionale”, prestigioso perché premia la qualità ambientale delle località rivierasche, anche nella Capitale.

Chi valuta le candidature

Per ottenere la bandiera blu, occorre però soddisfare una serie di standard che vengono poi valutati, nel caso di un’auto candidatura, da una commissione. Una sorta di giuria al cui interno sono rappresentanti enti come ENEA ed ISPRA, il comando generale delle capitanerie di porto, la presidenza del consiglio ed il ministero delle attività agricole. Ed anche realtà come la sezione salvamento della federazione nazionale nuoto, la FIBA-Confesercenti ed i sindacati balneari. Una commissione così composita lascia intuire quali siano i compiti da soddisfare.

Le ricchezze del territorio

“Non è un risultato che possiamo pensare di raggiungere nell’immediato, ma abbiamo le carte in regola per poterci cominciare a lavorare – ha spiegato il primo firmatario dell’atto, il capogruppo di EuropaVerde Valerio Facchinelli – abbiamo un territorio assolutamente ricco di bellezze da valorizzare sul piano turistico, archeologico e naturale. Sul nostro litorale abbiamo una riserva marina dov’è facile avvistare i delfini, e nel territorio municipale abbiamo un sito come Ostia Antica. Inoltre – ha sottolineato i dati sulla qualità delle acque, negli ultimi anni, sono stati confortanti”. Ed è questo uno degli standard, quello del costante monitoraggio delle caratteristiche delle acque, che bisogna soddisfare.

Un impegno per municipio e comune

Il provvedimento, una risoluzione, ha già passato il vaglio della commissioni turismo e ambiente e si appresta ad essere approvato anche in consiglio municipale. Poi il presidente Mario Falconi, di concerto il sindaco e le relative giunte, dovranno attivarsi per “adeguarsi alle disposizione del protocollo FEE” (Foundation enviromental education). Disposizioni che contemplano la verifica delle acque di balneazione, una corretta gestione di rifiuti, attività di educazione ambientale e molto altro. In tal modo, “lavorare per ottenere la bandiera blu” ha sottolineato chi ha lanciato l'iniziativa nel municipio, “significa operare anche per migliorare il territorio” cosa di cui beneficeranno tutti i cittadini.