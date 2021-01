Ostia, 22 bambini intossicati nell'asilo comunale: chiesta commissione urgente in municipio

La Lega vuole vederci chiaro in merito all'intossicazione di 22 bambini tra i due e i tre anni dell'asilo nido comunale di Ostia Mar dei Coralli rimasti intossicati mentre magiavano alla mensa scolastica, e così ha chiesto a convocazione urgente della commissione per monitorare il caso, "poichè ad oggi i genitori ancora non sanno cosa sia realmente accaduto ai propri figli", spiega in una nota Monica Picca, capogruppo della Lega in X Municipio.

"Sappiamo che i Nas e la Asl si sono subito attivati e l'assessore Paoletti, a mia precisa interrogazione, ha spiegato che l'appalto è centralizzato presso Roma Capitale mentre la ricognizione è in capo al Municipio. - analizza Picca - Allo stato attuale sappiamo anche che la Asl e i Nas stanno accertando e analizzando il cibo e l'acqua utilizzata nella mensa. Si tratta comunque di una vicenda gravissima sulla quale chiediamo di fare presto chiarezza per individuare i responsabili e per dare delle risposte alle famiglie che attendono ancora di capire cosa sia successo".

"La maggioranza ha accolto la richiesta di attivare la commissione scuole proprio al fine di poter mantenere attivo e trasparente l'aggiornamento su una situazione che riguarda bambini di tenera età che sono stati messi in pericolo a causa di questa intossicazione alimentare", conclude l'esponente leghista del parlamentino lidense.