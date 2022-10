Nuove aree sosta per i camper, la proposta approda in consiglio: ne beneficeranno i turisti

Sono pochissime le aree sosta di cui possono beneficiare i turisti che vengono a Roma in camper. In tutta la città se ne contano infatti una manciata. Ma presto potrebbero aumentare.

Aree camper pubbliche

Nel territorio del X municipio governato dal presidente Mario Falconi è stata depositata una proposta. Portata in aula dai consiglieri Raffaele Biondo, Federico Fallacara e Paola Pau, prevede la creazione di nuovi spazi "pubblici", e questa è già una novità, da dedicare ai camperisti. Sono anche state individuate le zone idonee ad ospitare i turisti interessati a sostare, magari per qualche giorno, nel municipio che ospita il mare di Roma.

Dove si trovano

Le aree individuate dai consiglieri democratici, e sulle quali si deve esprimere il parlamentino lidense, sono un paio. Una si trova ad Ostia Antica, nel terreno situato tra via Giovanni Patroni e via Capo Due Rami. Potrebbe essere utilizzata anche da quanti sono interessati a visitare gli scavi archeologici o il borgo rinascimentale edificato intorno al castello di Giulio II. L’altra area da destinare ai camper è invece stata individuata nel terreno situato tra via Ugo Ferrandi ed il campeggio internazionale di Castelfusano, sul lungomare Amerigo Vespucci.

Turismo itinerante

C’è una legge regionale, la numero 18 del 2008, che affida agli enti locali "la promozione di aree di sosta in zone di interesse ambientale e paesaggistico e nelle vicinanze dei principali assi viari, tenendo conto della vicinanza a servizi di trasporto pubblico, del collegamento con piste ciclabili, della presenza di esercizi commerciali e di strutture ricreative e culturali". Sono condizioni essenziali soddisfatte dalle zone indicate nel provvedimento.

Come attrezzare gli spazi

Le nuove aree camper, se dovessero essere approvate, dovranno essere attrezzate ad uso e consumo dei soli turisti. E quindi è previsto che siano dotate di infrastrutture per lo smaltimento delle acque reflue, colonnine elettriche, servizi igienici e zone d’ombra. Le aree camper proposte dai consiglieri del municipio X, a differenza della gran parte di quelle presenti nel territorio cittadino, come anticipato dovrebbe essere pubbliche. La loro realizzazione potrà essere utile anche in previsione dell'afflusso turistico legato al Giubileo. Nel qual caso vanno realizzate entro il 2025.