Riapre il sottopasso chiuso da due mesi: finisce l’incubo di un intero quartiere

Riapre i sottopassi di via Fiumalbo nei due sensi di marcia. La strada, soggetta ad allagamenti, era stata chiusa nel mese di marzo, provocando gravi disagi agli abitanti di Giardino di Roma, nella periferia sud della Capitale.

La prolungata chiusura della strada che collega il quartiere con la via Ostiense, era stata causata dal mancato funzionamento delle idrovore, messe fuori uso dal furto di rame di cui erano rimaste vittima lo scorso febbraio. Senza l’impianto di sollevamento dell’acqua, che viene scaricata nell’attiguo fosso di Malafede, ai residenti non restavano molte alternative.

L'incubo vissuto dai residenti

Per un paio di mesi gli abitanti di Giardino di Roma, zona scaramente servita dal trasporto pubblico, hanno dovuto convivere con un traffico insostenibile. Con gli studenti costretti a “ritardare quotidianamente la loro entrata a scuola” aveva recentemente sottolineato il comitato di quartiere, e con i disagi di chi “deve affrontare un’odissea per arrivare in orario sul posto di lavoro”. L’incubo è finito.

L'intervento

“Grazie al lavoro di squadra tra X Municipio e Roma Capitale, il 26 aprile 2022, sono stati eseguiti i lavori per il ripristino parziale dell'impianto di sollevamento delle acque di Via Fiumalbo” hanno fatto sapere l’assessore municipale ai lavori pubblici Guglielmo Calcerano, ed il presidente della commissione lavori pubblici e mobilità Leonardo di Matteo.

L’intervento di Acea Areti, hanno spiegato i due rappresentanti del municipio X, ha consentito di eseguire le operazioni di “ripristino parziale di alcune pompe”. Un lavoro che ora consente “ la normalizzazione del traffico nel sottopasso in attesa della riparazione definitiva dell'opera di bonifica”. La buona notizia è che il municipio X ha fatto installare un impianto di allarme che, in futuro, dovrebbe scoraggiare altri furti ai danni delle preziose idrovore.

Il lavoro del municipio

“I cittadini di Giardino di Roma hanno pagato un prezzo altissimo in questi due mesi, ma questa amministrazione ha dato il massimo per risolvere in tempi brevi un problema gravissimo, derivante dal furto di cavi e apparecchi e manomissione di un impianto fondamentale per la viabilità del quadrante – hanno ricordato Calcerano e Di Matteo – Abbiamo svolto due Commissioni mirate, interessato Roma Capitale e tentato anche di rimuovere provvisoriamente l'allagamento con aspiratori temporanei, purtroppo senza successo, a causa dell'immediato riemergere dell'acqua di falda”. La parziale sistemazione delle pompe consente la riapertura della strada che, “dalla serata del 27 aprile” fanno sapere dal municipio X, tornerà ad essere transitabile.

Il commento del Campidoglio

“Se dal punto di vista economico l’intervento può considerarsi marginale - ha dichiarato anche l’assessore capitolino ai lavori pubblici Ornella Segnalini - dal punto di vista dell’impegno c’è stato un grande lavoro da parte del SIMU e di ARETI che ha effettuato il sopralluogo sabato alle 8 di mattina e che oggi ha prontamente attuato l’operazione di ripristino. I lavori di ripristino delle idrovore e del prosciugamento del sottopasso ferroviario – ha aggiunto Segnalini – permetteranno un sensibile miglioramento della qualità di vita degli abitanti del quartiere Giardino di Roma, nel X Municipio, che potranno di nuovo raggiungere la via Ostiense con rapidità e con un percorso diretto”.

Al di là dei disagi causati dalla chiusura del sottopasso,“il mancato funzionamento delle pompe – ha ricordato l’Assessore – avrebbe potuto creare anche problemi di sicurezza in caso di eventi metereologici rilevanti” a causa della “conformazione geomorfologica del territorio”, che avrebbe finito per sommergere lo stesso sottopasso “l’acqua proveniente dalla piattaforma stradale”.