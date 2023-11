Terminato il restyling, via Bonichi riapre al transito: era rimasta chiusa per un anno

Via Gino Bonichi è tornata ad essere transitabile. C’è voluto quasi un anno di tempo per ripristinare la viabilità nella strada che, attraversando il quartiere San Giorgio di Acilia, unisce due arterie principali: via di Saponara e via di Prato Cornelio.

La nuova segnaletica

La riapertura della strada è avvenuta a seguito del completamento d' una serie di interventi. E’ stata predisposta una nuova disciplina di traffico, con “eliminazione della segnaletica verticale di divieti di fermata ed al contempo è stata realizzata la segnaletica orizzontale e verticale con nuovi stalli di sosta per veicoli-motocicli e biciclette tra l’intersezione di Via Luigi Cochetti e Via Lorenzo Bartolini” ha spiegato il presidente della commissione mobilità Leonardo Di Matteo.

Nuovi marciapiedi e più posti auto

Tra le operazione finalizzate a migliorare la fruizione della strada, figurano anche i nuovi stalli dedicati alle persone con disabilità, nell’area adiacente la farmacia. Sono anche aumentati i posti a disposizione delle auto, visto che la sosta è consentita ad ambo i lati della carreggiata fino al tratto con via di Saponara. Nel corso dell’ultima commissione mobilità, tenutasi proprio in via Bonichi,è stata proposta anche una nuova disciplina di traffico. Prevede l’istituzione di un senso unico di marcia in via Stefano Assemani ed in via Telemaco Signorini.

Un anno di lavori

Al di là delle modifiche alla disciplina di traffico ed alla creazione di nuovi parcheggi, il restyling di via Bonichi ha comportato anche altri interventi. E’ stato infatti effettuato il rifacimento della carreggiata e quello dei marciapiedi. Ed è stata rifatta, completamente, anche la condotta fognaria. “I lavori sono durati circa un anno perché abbiamo dovuto affrontare due questioni specifiche – ha spiegato l’assessore ai lavori pubblici Guglielmo Calcerano – perché è stato necessario previamente delocalizzare il mercato settimanale che si svolgeva sulla strada, di concerto con gli esercenti, e inoltre, come detto, per minimizzare l'impatto reciproco tra apparati radicali e canalizzazione delle acque, abbiamo leggermente modificato il progetto iniziale, spostando le tubature dai bordi della strada al centro della carreggiata. È stato un iter complesso – ha ammesso l’assessore municipale– ma, con la riapertura della strada e con le soluzioni trovate, oggi abbiamo un'opera duratura che migliorerà la viabilità dell’intero quartiere”.

