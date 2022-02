A 22 anni inizia la prima esperienza lavorativa. “Valerio? Un ragazzo solare ed instancabile”

Chi lo conosce dice di lui che ha una risata contagiosa, che è un lavoratore instancabile ed un giovane che, davanti alle proprie difficoltà, non si è mai arreso.

Da novembre Valerio ha un lavoro. E’ arrivato al termine di un percorso riabilitativo lunghissimo, fatto insieme alla Fondazione Roma Litorale. Ogni martedì, svolge un tirocinio lavorativo in un’attività commerciale presente nel quadrante sud della Capitale. Tra Casal Bernocchi ed Acilia, il ristorante pizzeria “Ol Foodle”, ha deciso di scommettere su di lui.

Un lavoratore instancabile

“Quando la Fondazione Roma Litorale ci ha proposto di dare un’opportunità a Valerio, dopo il suo percorso riabilitativo, ho subito accettato – ha spiegato Gaetano, il titolare dell’Ol Foodle – È un ragazzo solare che ci aiuta nelle faccende quotidiane. Un lavoratore instancabile. Sistema i tavoli, si occupa di inserire le bibite nel frigorifero, monta le scatole della pizza e a Natale quelle dei panettoni artigianali che producevamo. Non abbiamo mai avuto un solo problema con lui. È nato uno splendido rapporto. Siamo un’attività giovane, tutti ragazzi. Ci piace lavorare seriamente ma senza dimenticarci di sorridere e in questo Valerio si è inserito benissimo. Ormai è uno di famiglia”.

Un'opportunità da cogliere

“Ragazzi come Valerio dopo i 18 anni rischiano di essere costretti a rimanere chiusi in casa e perdere il contatto con il mondo - ha spiegato Stefano Galloni, il direttore generale della Fondazione Roma Litorale - Ecco perché l'obiettivo ormai da anni è cercare di dare loro l’opportunità di dimostrare quanto valgono”. E l'attività ristorativa trovata a Roma sud, che come tirocinio prevede la costante presenza del tutor Nicola, sta consentendo a Valerio di fare un importante passo in avanti.

Più forte delle difficoltà

“Valerio ha fatto dei grandissimi passi in avanti, tutto questo grazie a una famiglia straordinaria alle spalle e un lavoro altrettanto straordinario dell’equipe medica – ha sottolineato il professor Andrea Fontana, supervisore dei giovani adulti e neo direttore del dipartimento di psicoterapia della Fondazione Roma Litorale - È con noi da quando aveva 3 mesi. Sa farsi volere bene, ha una sua rete di amicizie, pratica atletica. Su questo abbiamo molto insistito. Abbiamo lavorato molto sulle sue autonomie focalizzandoci sull'acquisizione di strategie cognitive che potessero aiutarlo sia nelle interazioni interpersonali sia nell'adattamento all'ambiente”.

Il frutto di questo lungo lavoro è sotto gli occhi di tutti gli avventore del locale di Casal Bernocchi. Perchè Valerio - ha sottolineato il professor Fontana - ha ancora diverse difficoltà ma la sua voglia è davvero più forte di tutto”.