Marciapiedi e strade rovinate dalla posa dei cavi: succede in tutto il X municipio

Strade ?rattoppate? in maniera approssimativa dopo l?interramento dei cavi per la fibra ottica. E? questa la situazione che i cittadini del municipio X segnalano in tutto il territorio,da Ostia a Dragona.

Il caso di Dragona

In via Giovanni Salvaterra, a poca distanza dal parco del Drago, la strada è stata rifatta per ben due volte dopo la posa dei cavi. ?Due giorni dopo il rattoppo seguito all?interramento della fibra ottica - hanno raccontato gli attivisti di Evoluzione Civica ? il centro della strada è sprofondato, con il risultato che i residenti hanno dovuto chiamare la polizia locale, che ha chiuso la via?. A quel punto ?è intervenuta una seconda ditta che ha eseguito l?asfaltatura? anche sull?avvallamento che si era venuto a creare.

Il risultato ottenuto invia Salvaterra non è stato all?altezza delle aspettative visto che il tappetino d?asfalto, dopo due interventi, ancora non appare steso in maniera uniforme. ?Purtroppo queste situazioni sono all'ordine del giorno in tutto il Municipio ? ha commentato Monica Bardini, di Evoluzione Civica - È evidente che manca il controllo sui lavori delle società di sottoservizi?. Il problema è stato riconosciuto anche dall?ente di prossimità.

Le strade rifatte male

?Abbiamo purtroppo esperienza di casi simili anche in altre parti del territorio? ha ammesso l?assessore ai lavori pubblici Guglielmo Calcerano, a cui sono state mostrate le immagini del caso segnalato a Dragona. ?La nostra amministrazione è intervenuta a più riprese per sollecitare il corretto ripristino del manto stradale, com?è avvenuto, ad esempio, in via delle Baleniere?.

Ben vengano comunque le segnalazioni, come quella portata all?attenzione dell?ente di prossimità. ?La vigilanza diffusa da parte della cittadinanza, e la giusta critica sono fondamentali per coadiuvare gli Uffici nella non sempre agevole attività di controllo? ha ammesso l?assessore Calcerano. Consentono infatti alle istituzioni locali di avere contezza di quei lavori che, essendo stati eseguiti male, non fanno che peggiorare le già complicate condizioni della strade municipali.