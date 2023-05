Siringhe su panchine e alberi, a ridosso dell’area giochi: “Mai accaduto prima, abbiamo fatto pulire”

Un tappeto di bottiglie rotte e, soprattutto, la presenza inquietante di tante siringhe. Nelle ultime ore si è diffuso un allarme tra i cittadini per le condizioni in cui versava l’area verde di Dragona conosciuta come “il parco delle sughere”.

A diffondere le condizioni del giardino, un video girato da un cittadino e poi divenuto virale sulle reti social. Il filmato mostra un lato inaspettato dell’area verde, in apparenza ben curata, con cipressi e querce da sughero. Ma soprattutto con uno spazio ludico attrezzato con altalene, scivoli, giochi a molla. Il giardino, situata tra i palazzi e la zona commerciale del quartiere, si è rivelato essere pieno d’insidie per i suoi utenti.

La segnalazione a municipio e Campidoglio

La questione ha raggiunto anche l’attenzione del campidoglio. "Ho scritto una nota all'assessore all'ambiente Sabrina Alfonsi, ed al municipio X chiedendo una urgente bonifica e successiva messa in sicurezza dell'area” ha fatto sapere nella serata del 30 maggio il consigliere comunale Stefano Erbaggi (Fdi). “. Mi sono giunte numerose segnalazioni- ha dichiarato il consigliere - della presenza di degrado diffuso e, cosa ancor più grave, della presenza di siringhe 'usate' inserite addirittura nei giochi per bambini, oltre che nel terreno, e nelle panchine del parco mettendo a repentaglio l'incolumità fisica dei bambini e dei loro accompagnatori. Ho inoltre richiesto di predisporre idonea illuminazione, al fine di disincentivare casi analoghi in futuro".

Nel video girato dal cittadino, che ha espressamente chiesto di farlo girare per raggiungere quanti più resdienti possibile, si vedono bottiglie rotte a ridosso del tappetino di gomma su cui sono montati gli arredi ludici. E poi si nota, come spiegato anche da Erbaggi, tante siringhe, a terra e non solo. Alcune sono state conficcate anche negli alberi e su una panchina.

La bonifica del parco

“È bene precisare che il Parco delle Sughere, la cui gestione dell'area è affidata al municipio Roma X, non è una zona nota per casi simili- ha commentato l’assessora all’ambiente e vicepresidente del municipio Valentina Prodon- L'increscioso accaduto di lunedì scorso non può essere un pretesto per infangare l'operato dell'amministrazione municipale e comunale. Ieri, dopo essere stati avvisati della situazione, infatti, abbiamo subito sollecitato Ama che tempestivamente è intervenuta, nell'arco di due ore, per bonificare l'area dalle siringhe”.

Il coinvolgimento dei cittadini

Al di là dell’opportuna bonifica del giardino, già messa a in campo, occorre lavorare per evitare che casi del genere, in uno spazio verde così prezioso ed apparentemente curato, non si possano ripetere. “E’ evidente che l'accesso indiscriminato all'area in qualsiasi orario, diurno e notturno, rende il parco molto vulnerabile – ha riconosciuto Prodon - Lavoreremo con l'amministrazione per prevedere, attraverso un patto di collaborazione con i tanti cittadini interessati alla tutela del parco pubblico, un piano di protezione per l'area”.