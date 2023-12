Sfalci e potature, partite le bonifiche: via rami e cespugli che invadono la strada

Via le piante infestanti che invadono la carreggiata. Sulle principali strade del municipio X, dal 21 novembre è in corso la bonifica dei fianchi laterali, il diserbo e le potature degli arbusti.

I lavori stanno interessando viale dei Romagnoli ed attualmente sono in corso le attività di diserbo, da parte del dipartimento ambiente” ha commentato il presidente della commissione mobilità Leonardo Di Matteo che, con i comitati di quartiere, venerdì 1 dicembre ha organizzato un sopralluogo per verificare l’andamento di questi interventi che, ha sottolineato “erano attesi da anni”.

Lavori che migliorano la viabilità

Queste operazioni “seguono l’intervento di sfalcio già effettuato in via dei Pescatori tra l'intersezione di via Castel Fusano e l'intersezione di via Mar dei Coralli dove transita lo 05 prolungato in via Pernier” ha aggiunto Di Matteo. Così facendo “ più sicurezza stradale nella viabilità ai nostri cittadini e al tempo stesso miglioriamo le condizioni di lavoro degli autisti delle linee bus ordinarie 04 - 04B - 011 - 063 linea notturna - nME - e linee cimiteriali c4 e c13 di trasporto pubblico nel transito di viale dei Romagnoli”.

Le strade interessate dagli interventi

Non c’è solo via dei Romagnoli ad essere interessata da questi interventi. Dal mese di novembre sono infatti stati già eseguiti in via Fiumalbo, in via Marcello Mastroianni, nel quartiere Giardino di Roma. Stessi interventi di bonifica dalle piante infestanti e di potatura degli arbusti sono stati eseguiti in via Macchia Palocco, via Ponte Ladrone, via Pavullo nel Frignano, via Torcegno, per fare solo alcuni esempi di un elenco stilato dal presidente della commissione mobilità che comprende una quindicina di strade.

“Mantenere un buon livello di decoro sulle strade e soprattutto standard elevati di sicurezza rispetto alle potatura orizzontale e verticale è un dovere per ogni amministrazione” ha sottolineato la presidente della commissione ambiente Valentina Scarfagna” che si è detta soddisfatta per il lavoro “intrapreso sulla via dei Romagnoli e su tutta la viabilità principale del Municipio X” poiché, ha ribadito, “era un intervento radicale atteso da molto tempo”. Per metterlo in campo, ha sottolineato la vicepresidente del municipio Valentina Prodon, è stato necessario avviare “un lavoro congiunto” frutto di una “programmazione che stiamo portando avanti con l’assessorato all’ambiente di Sabrina Alfonsi ed il dipartimento ambiente di Roma capitale”.

Le potature previste per gennaio

Terminati questi interventi, sono già stati messi in calendario altri lavori. “Entro il mese di gennaio – ha infatti annunciato Leonardo Di Matteo, che è anche presidente della commissione lavori – il municipio avvierà le attività di potatura delle alberature presenti nel territorio”. E considerando che il decimo tra i municipi di Roma è quello con la maggiore dotazione di alberi, e di pini, sarà un intervento da programmare ed eseguire con molta attenzione.