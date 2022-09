Acilia, sbloccata la vicenda della scuola fantasma: "Risolto annoso problema legato all'antincendio"

Sono 150 i posti che, da settembre, sono a disposizione per le famiglie di Acilia che hanno figli nella fascia d’età compresa tra gli zero ed i tre anni. Ma già a partire dal prossimo anno potrebbero essercene molti di più.

La scuola fantasma di via Maccari

Dopo l’inaugurazione della materna di via Amato, con tanto di banda della polizia locale e taglio del nastro, c’è “un’altra scuola fantasma” che sta per essere messa a disposizione della cittadinanza. Si tratta del plesso edificato in via Maccari, sempre nella zona di Acilia. E’ stato completato nel 2015, si trova vicino all’ex punto verde qualità della Madonnetta con cui, per anni, ha condiviso le condizioni di abbandono. Le immagini delle erbacce che, cresciute fuori controllo, avevano circondato l’edificio, avevano contributo a restituire l’idea d’una struttura ormai dimenticata dalle istituzioni.

Perché è rimasta chiusa per anni

“Per la scuola dell’infanzia di via Maccari si è verificato un problema legato al sistema antincendio, imperniato sulla presenza di idranti che, però, non potevano essere attivati a causa della scarsa pressione dell’acqua” ha spiegato il consigliere democratico Antonio Stampete presidente della commissione lavori pubblici del Campidoglio. Il problema è stato affrontato nell’unico modo che era possibile, attraverso la redazione di un nuovo progetto antincendio in grado di funzionare anche in assenza degli idranti.

Il passaggio di consegne al municipio

“Entro un mese, massimo un mese e mezzo l’iter amministrativo legato al nuovo progetto sarà completato e questo significa che, ottenute le autorizzazioni necessarie dai vigili del fuoco, la scuola potrà finalmente essere messa a disposizione del territorio. Contiamo infatti di consegnarla al municipio che poi deciderà, in base alle esigenze, quando effettivamente aprire la scuola”.

Il passaggio di consegne dal Comune all’ente di prossimità governato da Mario Falconi, segnerà il definitivo superamento della condizione di “scuola fantasma” cui, la scuola di via Maccari, era stata confinata. “Dopo la buona notizia dell’apertura della scuole dell’infanzia di via Amato, su cui si vuole puntare per la costituzione di una comunità energetica, siamo pronti a lanciare un altro bel messaggio al territorio dell’entroterra con la soluzione dei problemi legati alla scuola dell’infanzia di via Maccari – ha commentato l’assessore municipale ai lavori pubblici Guglielmo Calcerano – bisogna ringraziare per la soluzione di questi problemi anche chi, anche prima del nostro arrivo, in questi anni ci ha lavorato.

Al vaglio l'apertura per gennaio

Per quanto riguarda il plesso di via Maccari, “potrebbe essere disponibile anche per l’inizio del 2023” ha dichiarato l’assessore Calcerano “stiamo infatti verificando se spostarvi delle classi già a partire da gennaio”. Ipotesi che, per ora, è al vaglio e che dipende da valutazione che non sono legate a problemi di natura tecnica. Quelli sono stati superati.