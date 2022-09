"Scuole Aperte": si inaugura una nuova scuola dell'infanzia ad Acilia

Giovedì 22 settembre alle 8,30 in via Eugenio Cisterna 114 verrà inaugurata di una nuova scuola dell'infanzia. Al taglio del nastro saranno presenti il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, degli Assessori capitolini Ornella Segnalini e Claudia Pratelli e della Giunta e del consiglio municipale, tutti uniti in questo lavoro rivolte alle nuove generazioni.

Come si legge in una nota del Presidente del Municipio X, Mario Falconi i cittadini della zona da tempo reclamanvano una scuola e finalmente sono stati accontentati. "Questa è la Politica che Comune e Municipio vogliono perseguire, volendo rendere, gradualmente, tutte le nostre strutture scolastiche pienamente rispondenti a quelli che sono le esigenze e i diritti dei bambini" dichiara Falconi.

All'inaugurazione della scuola sarà presente la Banda della Polizia Locale di Roma Capitale e gli alunni dell’Istituto si esibiranno in canti e coreografie. A seguire sono previsti animazione e buffet.

Questa scuola rientra nel progetto "Scuole Aperte" ovvero scuole aperte alla cittadinanza e cittadinanza aperta a questa nuova visione di scuola. Un progetto dell'Assessore alla Scuola Claudia Pratelli che fin dal suo insediamento si sta spendendo per questa causa.