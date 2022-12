La scuola fantasma passa al municipio, ma l'apertura slitta a settembre

L’impianto antincendio che rappresentava l’ultimo ostacolo all’apertura è stato approvato. Ora manca però il collaudo dell’impianto termico. Ed intanto l’asilo nido di via Antonio Maccari, ad Acilia, dovrà attendere ancora prima di aprire. L’inaugurazione, attesa dal 2015, slitta quindi a settembre.

Una lunga attesa

La vicenda della “scuola fantasma” è stata più volte affrontata anche nel corso dell’attuale consiliatura, con l’obiettivo di accelerare l’iter burocratico ed amministrativo che l’aveva condannata al prolungato inutilizzo. Da oltre sette anni il popoloso quartiere ne attende infatti l’inaugurazione ma “nel frattempo – ha ricordato il capogruppo leghista Fabrizio Santori, durante l’ultima commissione lavori pubblici – di fronte ad una struttura pubblica inutilizzata, ha aperto un nido privato”. L’assegnazione al municipio, da tempo richiesta, è però vicina alla formalizzazione.

L'ennesimo collaudo mancante

“Manca solo il collaudo dell’Inail dell’impianto termico” è stato ribadito in commissione. La procedura deve essere perfezionata dall’Inail ed una volta ottemperata consentirà all’amministrazione del municipio X di poter disporre dell’edificio. Però non subito, o meglio, non dopo le vacanze di Natale com’era stato prospettato nel corso del penultimo incontro che la commissione lavori pubblici aveva dedicato alla scuola.

L'apertura che slitta a settembre

“Il municipio è pronto a prendere in carico la struttura, una volta definite ultime procedure relative ai nullaosta INAIL e in accordo alle indicazioni che ci verranno da Roma Capitale – ha premesso l’assessore al Patrimonio Guglielmo Calcerano - A questo punto, visto anche che l'anno scolastico è in corso e sembrerebbe che non vi siano urgenze di procedere ad una redistribuzione immediata di alunni e classi, vi sono le condizioni per programmare un ordinato passaggio di consegne nella prossima primavera, per consentire l'apertura del plesso a settembre 2023”.

Un bene pubblico da salvaguardare

In altre parole è quasi tutto pronto. Ma quel quasi comporta un’attesa di qualche mese prima di passare in gestione al municipio. Contestualmente la scuola, è stato chiesto dall’ente di prossimità, dovrà essere assegnata ad un direttore scolastico che si premuri di non farla vandalizzare. Perché, è stato ammesso dai tecnici municipali intervenuti in commissione, “la sera si sente partire l’allarme e non sappiamo se sia un problema legato alla corrente o a tentativi di effrazione”. Sarebbe il colmo, a settembre, dover ritardare nuovamente l’apertura per effetto dell’incursione di qualche vandalo.