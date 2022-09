Roma Lido, ripartiti i lavori alle stazioni Tor di Valle e Acilia Sud

Sono riparti i cantieri per il completamento delle stazioni di Tor di Valle ed Acilia Sud. Dopo 5 anni di stop, ironicamente festeggiati lo scorso 24 agosto dai comitati dei pendolari, gli operai sono infatti tornati al lavoro.

“Avevamo preso l’impegno di ripartire a settembre e così è stato” hanno dichiarato Giovanni Zannola e Leonardo Di Matteo, rispettivamente i presidenti della commissione mobilità in Campidoglio ed in municipio X. Ed era stata proprio in una recente commissione comunale, tenutasi a metà luglio con la presidente di Cotral e l'amministratore delegato di Astral , che il nodo dei cantieri fermi era stato affrontato, insieme alle altre criticità della cosiddetta linea MetroMare.

Gli interventi previsi

L’elenco degli interventi da mettere in campo è piuttosto corposo. Per quanto riguarda la stazione che, nel vecchio progetto dello “stadio fatto bene”, aveva assunto una rilevanza strategica, è prevista la realizzazione di una copertura: una pensilina, finora assente, che preservi i passeggeri dalle precipitazioni in inverno e dalle ondate di calore in estate. Nella stazione che un tempo veniva impiegata dagli appassionati del trotto, va realizzato un nuovo fabbricato viaggiatori ed anche degli impianti elevatori, oltre alla pavimentazione ed alle opere a verde. Ed ancora impermeabilizzazioni, pavimenti, percorsi tattici, intonaci, serramenti. Opere che sono attese anche sulla stazione Acilia Sud, per la quale urge provvedere anche all’allaccio alla rete fognaria ed all’esecuzione di opere di protezione idrogeologica.

Il cronoprogramma

“Tutto questo, ed è molto importante, avverrà senza che i lavori interferiscano con l’esercizio ferroviario – hanno puntualizzato Zannola e Di Matteo – Saranno infatti adottati accorgimenti che consentiranno il mantenimento della circolazione della metro in entrambi i sensi di marcia”. La durata dei lavori, stando al documento firmato dalla direzione infrastrutture ferroviarie lo scorso 6 settembre, è di 396 giorni. Un anno e un mese quindi. Per ora, è stata rispettato il proposito di far ripartire i cantieri. Una ripresa che, hanno ribadito Zannola e Di Matteo non era scontatata “per la complessità del contesto che stiamo attraversando alla luce del caro energia, del rincaro dei costi dei materiali e spesso della loro difficile reperibilità”.

L'arrivo di Astral nella gestione infrastrutturale della linea ferroviaria che collega Piramide con il lido della capitale, porta con sè questa novità. E non sarà l'unica visto che “Presto - hanno annunciato Giovanni Zannola e Leonardo Di Matteo - partiranno anche i lavori di armamento”.