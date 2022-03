Il parco della Madonnetta resta il regno del degrado: “Gualtieri cosa vuole fare?”

La riqualificazione del parco della Madonnetta, polmone verde di Acilia, è ferma al palo. I progetti di rilancio alimentati dalla precedente amministrazione non sono decollati. L’area, che si sviluppa su 200mila metri quadrati, resta insicura e degradata.

Una discarica a cielo aperto

“Era il fiore all’occhiello del X municipio: ancora oggi è terra di nessuno, una discarica a cielo aperto, teatro di episodi di cronaca, con responsabilità che coinvolgono l’amministrazione Marino e Raggi” ha ricordato Flavia Gregorio, capogruppo capitolina della Lista Calenda che, nel pomeriggio del 2 marzo, ha effettuato un sopralluogo con il collega municipale Andrea Bozzi.

Un ex Punto verde qualità

Lo spazio è quello del Punto verde qualità. Un progetto faraonico, che prevedeva la realizzazione di sei campi da tennis, due campi polivalenti coperti, sei palestre. Ed ancora uno skate park, piscine, rettangoli da b beach volley, calciotto e calcio a 5 più ristoranti e bar. Da fiore all’occhiello il Pvq, entrato in crisi per il contestuale proliferare d’impianti sportivi nel territorio, è stato espunto al suo concessionario nel 2016. Tra le proteste anche di molti residenti che ne avevano difeso le ragioni.

Sul finire del mandato l’amministrazione Raggi ha predisposto una manifestazione d’interesse, per raccogliere proposte progettuali di rilancio. Nessun progetto ha preso avvio ed anzi, l’area, è stata teatro d’una vicenda drammatica che ha profondamente segnato il territorio.

Resta il solito degrado

“Abbiamo aspettato i primi mesi per permettere alle amministrazioni Gualtieri e Falconi di prendere le misure ma – ha fatto notare il consigliere Andrea Bozzi – non abbiamo ancora riscontro su quello che sarà il futuro del parco. Un anno fa il Consiglio del Municipio votò all’unanimità un documento che chiedeva di mettere in sicurezza le aree pericolose e a rischio, tutelando le persone che frequentano il parco ma non è successo niente”. Al contrario, come i due consiglieri hanno sottolineato “è tutto aperto e ci sono reifiuti ed edifici ridotti alla rovina”.

Le sedici proposte di rilancio ricevute dall'amministrazione Raggi, non hanno modificato le condizioni del polmone verde. “Chiediamo al Sindaco Gualtieri cosa intenda fare con il parco e come voglia gestire la situazione di questo come degli altri punti verde qualità della Capitale – ha concluso la consigliere De Gregorio –Per Acilia devono arrivare risposte concrete e costruttive per restituire al territorio un’area verde nevralgica”.