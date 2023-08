Parco della Madonetta: cosa vuole fare il Campidoglio con l’ex Punto verde qualità

Un bando di gara per assegnare una concessione di 23 anni e per far partire i lavori che dovranno essere interamente a carico del futuro concessionario. E’ questa la strada che l’amministrazione cittadina ha deciso di seguire per ripristinare sicurezza, decoro e servizi in uno dei parchi più malridotti della Capitale: quello che doveva ospitare il Punto verde qualità della Madonnetta.

La storia dell'ex PVQ

Il programma dei “parchi urbani integrati” con cui l’amministrazione capitolina vuole archiviare la fallimentare gestione dei punti verde qualità, parte quindi dai 20 ettari della “Madonnetta”. La precedente concessione, affidata all’imprenditore sportivo Andrea Ciabocco, era stata ritirata dal Comune nel 2015. Prevedeva la realizzazione di sei campi da tennis, due campi polivalenti coperti, sei palestre. E poi orti urbani, un campo da calciotto ed uno da calcetto, piscine. Un progetto enorme, che negli anni ha dovuto fare i conti con il proliferare dell’impiantistica sportiva nel territorio e con la difficoltà, riscontrata dall'imprenditore, a ritrattare i tassi d’interesse sui mutui. Progressivamente l’area, oggetto di ripetuti incendi, è diventata degradata e pericolosa, come tante volte segnalato dai residenti, è diventata degradata e pericolosa. L'abbandono in cui l'ex Pvq è stato lasciato, ha poi avuto un epilogo drammatico: è lì infatti che, inseguito da un clochard, nel febbraio del 2021 ha trovato la morte il sedicenne Riccardo Pica.

Cos'è stato fatto per rilanciare l'area

Il tentativo di recuperare l’area verde, su cui insistono anche casali destinati ad ospitare spazi per bambini, aveva portato l’amministrazione Raggi a lanciare una manifestazione d’interessi. Il “sondaggio” era stato utile a raccogliere delle proposte progettuali di sedici aziende. Al riguardo, l’allora assessora al patrimonio capitolino, Valentina Vivarelli, aveva annunciato che era stato “avviato il tavolo tecnico interdipartimentale tra dipartimento patrimonio e dipartimento programmazione e attuazione urbanistica per l'esame dei progetti. Questo – aveva aggiunto - ci permetterà di chiudere l’iter procedurale e scegliere le progettualità migliori così da poter avviare i lavori di riqualificazione e restituire finalmente il Parco, fruibile e rinnovato, ai cittadini”. Sulla fine del 2021 in effetti è stato emesso il verbale di verifica del progetto di fattibilità tecnico economica. Quello stesso progetto è stato ora rivisitato dal Campidoglio, che ha dovuto tenere conto di alcune novità normative (introdotte con il periodo della pandemia) e con l’incremento dei costi dei materiali. Perché era quello lo step necessario da procedere alla messa a bando dell'area.

Quanto costerà la riqualificazione

A che punto è quindi il progetto di recupero? L’amministrazione Gualtieri ha approvato il progetto di fattibilità tecnico ed economica, necessario per inserire il recupero dell’ex PVQ nel piano triennale delle opere pubbliche (2023-2025). Ma la vera novità, rispetto alla stagione ultraventennale dei PVQ, consiste nel fatto che il progetto di recupero e riqualificazione sarà avviato con la formula del partenariato pubblico privato che prevede sia l’operatore economico a “finanziare completamente l’investimento”. E l’investimento, al netto degli aggiornamenti sui costi dei materiali, è fissato in 11 milioni e 958mila euro iva inclusa. Solo 6 milioni e 695mila euro serviranno per bonificare e ristrutturare gli edifici che dopo gli incendi, le occupazioni e gli atti vandalici, sono quasi da ricostruire. Circa700mila euro invece sono destinati per il verde; 316mila euro per le demolizioni ed un’analoga somma per i parcheggi.

Niente fondi pubblici per l'operazione

I soldi, come detto, devono essere messi tutti dal privato che intenda realizzare il progetto. Ma il Comune, a differenza di quanto successo con le decine di concessioni rilasciate durante la stagione dei punti verde qualità (63 progetti approvati e solo 8 portati a termine) non dovrà fornire alcuna garanzia fidejussoria alle banche. Garanzie che, invece, in passato avevano raggiunto anche il 95% dei prestiti ottenuti dai concessionari. Al privato, in sostanza, viene trasferito il rischio d’impresa che in passato ha gravato, per centinaia di milioni d’euro, sulle casse del Comune. E’ questa la grande novità del programma dei Parchi urbani integrati che, appunto, prendono avvio con il parco della Madonnetta. Agli uffici, si legge nella delibera, è dato mandato di predisporre la pubblicazione del bando di gara per l’affidamento della concessione.