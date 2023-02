Il primo centro antiviolenza del municipio: trovati i fondi e la sede

Anche il municipio X avrà il suo centro antiviolenza. L’elenco di Roma Capitale dovrà aggiornare i propri numeri, aggiungendo anche la struttura che è stata individuata nel territorio governato da Mario Falconi.

Il problema dei locali

“Negli anni ci sono stati tanti tentativi di aprire dei centri antiviolenza nel nostro municipio. Però anche a fronte di fondi che erano stati opportunamente stanziati, abbiamo sempre scontato il problema di non avere dei locali in grado di ospitare questo servizio. Ed il risultato – ha spiegato Denise Lancia l’assessora municipale alle politiche sociali – è che ogni volta i fondi sono tornati indietro”.

Un Cav sopra il centro anziani

Rispetto al passato c’è una sostanziale novità. L’ente di prossimità, nell’ambito del proprio patrimonio, ha trovato lo spazio dove attivare un Cav. Si trova ad Acilia, in piazza dei Sicani, a pochi meri da via Ostiense.“Si tratta di locali, all’interno di un edifico che è concesso in uso al centro anziani i cui utenti, una volta compresa l’importanza del servizio che andiamo a creare, hanno mostrato una grande collaborazione” ha fatto sapere l’assessora municipale.

Lavori e bando quinquennale

Gli anziani resteranno al piano terra dell’edificio, una villetta con un piccolo giardino. Il Cav invece verrà attivato al primo piano. “Nel bilancio di previsionale 2023 abbiamo stanziato i fondi per le opere di ristrutturazione”. L’immobile, che ha il vantaggio di trovarsi a poche centinaia di metri dalla stazione “Acilia” della Roma Lido, ha bisogno di piccoli interventi, ad esempio per ripristinare un ingresso indipendente e poi per abbattere le barriere architettoniche, visto che è situato al secondo piano. Ma le condizioni complessive dei locali, ha fatto sapere il municipio X, sono buone.

Il tredicesimo centro anziani comunali

“Una volta terminati i lavori, il dipartimento pari opportunità dovrà fare il bando che prevede un affidamento del servizio per la durata di 5 anni. “Il nostro municipio è distante da tutto. Per questo – ha concluso l’assessora - riuscire ad aprire un centro antiviolenza dalle nostre parti rappresenta un valore aggiunto che mi riempie di soddisfazione”. Ai dodici centri antiviolenza del comune, tre dei quali presenti nel solo municipio VII, a breve se ne potrà aggiungere un altro: quello che mancava nel municipio X.