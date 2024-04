Il “ponte delle calle” è lesionato ma a distanza di sei anni i lavori non partono

All’altezza di Acilia c’è un cavalcavia che attraversa la via del Mare. Il ponte in questione viene quotidianamente attraversato da migliaia di veicoli che transitano in direzione Ostia. Quell’infrastruttura, che unisce la via Ostiense con via dei Romagnoli, attende da anni di essere messo in sicurezza.

Il ponte danneggiato dal tir

“È stato danneggiato dal passaggio di un camion che transitava in via del Mare” ha spiegato Massimo Facchini il presidente del comitato di quartiere Acilia Nord “il camion ha colpito una putrella di ferro e da allora quando passano i mezzi pesanti, sentiamo delle vibrazioni sul piano stradale. È statico? Noi che non siamo tecnici non lo sappiamo, ma l’amministrazione doveva far partire dei lavori che non sono mai stati avviati”.

La grave criticità segnalata dal municipio

Sulle condizioni del cavalcavia, un anno fa il municipio X ha provato a sollecitare il Campidoglio. Lo ha fatto scrivendo una lettera, a firma anche del presidente Mario Falconi, in cui veniva rappresentato una situazione di “grave criticità”. Perché, si legge nel documento, “nel luglio del 2018 un tir ha urtato il cavalcavia, causando un danno strutturale alla trave di sostegno. Nonostante la necessità di effettuare lavori di manutenzione indispensabili alla struttura, nessun intervento è stato adottato” si legge sempre nell’atto firmato dal minisindaco e dal suo assessore ai lavori pubblici.

Il porto delle nebbie

Il municipio ha ricordato anche le commissioni svolte, l’ultima delle quali il 14 ottobre 2022 in occasione della quale “il dipartimento Csimu comunicava l’imminenza dei lavori e l’elaborazione di un cronoprogramma operativo”. Era stata anche evidenziata la necessità di vietare il transito nelle ore notturne, per poterne eseguire i lavori. Falconi, nella sua lettera al Campidoglio, ha anche sottolineato che veicoli e mezzi pesanti continuano a percorrere il ponte, ai cui lati sono stati sistemati dei new jersey. “La situazione è divenuta ormai insostenibile” ammoniva il municipio nel febbraio del 2023. Da allora nulla è cambiato ed il municipio, sentito da Romatoday, non ha ricevuto ulteriori aggiornamenti. Una condizione da “porto delle nebbie” che non giova alla risoluzione del problema.

I lavori attesi e mai partiti

Pochi mesi prima dell’iniziativa municipale, sulla vicenda aveva provato ad accendere i riflettori anche il centrodestra capitolino. I sei consiglieri di Fratelli d’Italia, nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione 2023-2025, aveva inserito la richiesta di “accelerare gli interventi di messa in sicurezza del ponte” che erano stati “già fissati nell’anno 2020 ma non ancora avviati” si legge nell’atto predisposto, come prima firmataria, dalla consigliera Mariacristina Masi. L’intervento avrebbe dovuto prevedere il rinforzo su una trave ammalorata ed il rifacimento del manto stradale in via di cedimento”. Gli abitanti di Acilia, ma anche le migliaia di automobilisti che inconsapevolmente percorrono ogni giorno il cavalcavia, ne avrebbero diritto.