Palio d'Autunno 2022: come cambia la viabilità

Sabato 1 e domenica 2 ottobre ad Ostia Antica si terrà la manifestazione culturale “Palio d’Autunno 2022”. La manifestazione inizialmente in programma il week-end del 24-25 settembre è stata posticipata causa elezioni politiche.

I due giorni di manifestazioni e rievocazioni rinascimentali determineranno delle modifiche alla viabilità cittadina. Infatti dalle ore 15 alle ore 18 di domenica 2 ottobre sarà chiuso al traffico viale dei Romagnoli, nel tratto compreso tra via del Castello e via Pericle Ducati e saranno deviate le linee 04-C4-C13.

Non solo, ma il sito dell'Atac comunica anche che sarà deviata la Linea 04-C4-C13 direzione Villani/Cimitero Flaminio/Cimitero Laurentino, da via del Mare all’altezza viale dei Romagnoli, proseguono per via del Mare, rotatoria di via di Castel Fusano, via della Gente Salinatoria, viale dei Romagnoli; in direzione piazzale Stazione del Lido, da viale dei Romagnoli all’altezza di via della Gente Salinatoria, prosegue per via della Gente Salinatoria, via del Mare.

Temporaneamente sospese anche le fermate 76782-76783-77566-76802-76803-76805-79342.