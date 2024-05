Dopo 10 anni la palazzina pericolante di Acilia verrà ristrutturata. Ecco dove andranno gli inquilini del Comune

Che fine faranno sette famiglie di Acilia che vivono in un palazzo del Comune? Al più presto, almeno nelle intenzioni dell’amministrazione, in via Alberto Galli 20 dovranno iniziare i lavori di messa in sicurezza e ristrutturazione dello stabile, dove ci sono in totale 12 appartamenti (di cui due vuoti). Ci sono però due problemi: uno riguarda gli inquilini e le loro destinazioni alternative durante il cantiere, l’altro investe i tre nuclei di proprietari, ex assegnatari che hanno aderito al piano di dismissioni del patrimonio Erp.

La palazzina di Acilia puntellata da 10 anni

La storia affonda le radici a quasi dieci anni fa. Una serie di crepe e scricchiolii mettono in allarme non solo gli inquilini del civico 20 di via Alberto Galli ad Acilia, ma anche i vicini dei lotti adiacenti. Il Comunque arriva e nel giro di qualche giorno vengono montati dei tubi Innocenti per puntellare lo stabile, anche dentro gli appartamenti. Ogni volta sembra che debba iniziare un cantiere per la messa in sicurezza, ma non succede mai: “Siamo arrivati così a marzo 2024 quando siamo stati chiamati dal dipartimento patrimonio – spiega Cristina, un’inquilina regolare dal 2011 – che ci ha convocati per comunicare che entro il 30 aprile ce ne saremmo dovuti andare, perché sarebbero partiti i lavori. E che di conseguenza ci avrebbero spostati nell’ex residence di via della Cerquetta a La Storta, dall’altra parte della città”.

No al trasferimento a 40 km di distanza

A via della Cerquetta, infatti, fino a luglio 2022 c’era un CAAT, centro accoglienza abitativa temporanea. Poi è diventato un SASSAT, servizio di assistenza e sostegno socio alloggiativo temporaneo. Come sottolineato anche da Unione Inquilini, che sta seguendo la questione “parliamo di una struttura che si trova a 40 km di distanza da via Alberto Galli, improponibile per chi vive, lavora e va a scuola ad Acilia e dintorni”. E così tutti gli inquilini (due dei quali in attesa di sanatoria), hanno ufficialmente rifiutato la destinazione. “Quindi adesso non sappiamo che fine faremo e la ditta che ha vinto l’appalto per i lavori ha già iniziato a montare il cantiere. Questo cosa significa, che il Comune pagherà delle penali per il ritardo?” si chiede Cristina, che infine protesta: “Tra le altre cose il Comune non ci paga il trasloco e il magazzino per conservare mobili e altri beni, che altrimenti non sapremmo dove mettere”.

Da casa a casa

Mercoledì 15 maggio a via Galli 20 ci sarà un’assemblea pubblica organizzata da Unione Inquilini. Nel frattempo dal Comune cercano di fornire una risposta alloggiativa che sia adeguata alle esigenze degli inquilini: “Stiamo ristrutturando alloggi vuoti che si trovano a Ostia – fa sapere l’assessore alle politiche abitative Tobia Zevi – e quindi contiamo di dare una risposta ai bisogni di più nuclei possibili. La buona notizia è che mettiamo mano ad una situazione vergognosa rimasta insoluta per troppi anni”. Sono cinque, al momento, gli appartamenti recuperati sul X municipio, di proprietà del Comune, dove altrettanti nuclei verranno a breve trasferiti.

Le richieste economiche a chi ha riscattato

Ma a via Alberto Galli 20 non c’è solo il problema (in via di risoluzione) della collocazione degli inquilini. Infatti esistono anche tre proprietari, ex assegnatari che hanno acquistato rispondendo al piano dismissioni degli immobili comunali, ai quali la stessa Roma Capitale ha chiesto cifre esorbitanti per contribuire, ognuno in base ai propri millesimi, alla ristrutturazione. Un meccanismo che si innesca in qualsiasi condominio di Roma e d'Italia, a meno che le opere non siano state fatte con le agevolazioni del Superbonus 110%. Queste persone, però, anni fa hanno speso tra i 60 e i 70mila euro per diventare proprietari di un alloggio popolare e, anni dopo, si sono viste recapitare richieste superiori ai 200mila euro. In sostanza la quota risultante dalla divisione per 12 dell'ammontare totale dei lavori.

“Il Comune vuole 227mila euro per i lavori”

Ce lo racconta uno di loro, che preferisce restare anonimo: “Ho riscattato nel 2013 dopo aver vissuto qui come inquilino dal 1956, quando divenne assegnatario mio padre – spiega - . Due anni dopo arriva un ingegnere del Comune che mi dice che la casa è pericolante e fa mettere 25 tubi per tutto l'appartamento, per puntellare soffitti e pareti. Non è successo nulla per quattro anni, finché nel 2019 arriva una lettera in cui il Comune mi chiede 98mila euro per contribuire alla ristrutturazione. Da quel momento inizia un inferno, che peggiora quando ci impongono di creare un condominio nonostante ci siano solo tre proprietari su 12 alloggi. E poi salgono i prezzi e così l’ultima richiesta per i lavori è stata di 227.604 euro, agli altri due proprietari hanno chiesto tra i 202 e i 208mila euro, in base ai millesimi”.

“Non posso pagare”

Il signore, 72 anni, questi soldi non li ha: “Possono chiedermi quanto vogliono, non ho da pagare e non è possibile che si chiedano queste cifre su una casa pagata 60mila euro. Vivo lì da tutta la vita, me la vogliono togliere?”. A quanto risulta a RomaToday, dall’assessorato starebbero cercando una soluzione per aiutare i tre nuclei, essendo conclamato il paradosso rappresentato da una richiesta di denaro esorbitante rispetto al valore degli alloggi e alle reali possibilità di ogni proprietario. Una strada potrebbe essere quella di una forte rateizzazione della cifra richiesta, che permetta a ogni proprietario di spalmarla in più anni.