Acilia, Roma non dimentica Gigi Proietti: spunta un nuovo murale

Roma non dimentica Gigi Proietti. Nel quartiere di San Giorgio di Acilia, a distanza di tre mesi dalla scomparsa, l'attore romano è stato celebrato con un nuovo murale che si va ad aggiungere agli altri sparsi nella Capitale.

Il dipinto è comparso nel pomeriggio del 4 febbraio in via di Saponara 200, nei pressi del Club Acilia, a firmarlo il gruppo Team Noi Studios che già avevano fatto un'opera ad Acilia, in via Giordano Bruno Ferrari.

Il murale di Proietti è stato iniziato il 2 novembre, a tre mesi dalla morte del mitico attore. Il disegno lo ritrae nei panni di Ettore Petrolini nella sua interpretrazione più caratteristica, Gastone. E' l'ultimo omaggio, in ordine di tempo, dopo quelli del Trullo e del Tufello, per citarne alcuni.

San Giorgio continua quindi a tingersi di colore. Quello dedicato a Proietti è soltanto l’ultimo murale apparso tra le vie del quartiere. Ad ottobre un bellissimo dipinto, stile Bansky, è stato realizzato in Piazza Segantini.