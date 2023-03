A Casal Bernocchi auto vandalizzate e rifiuti abbandonati nella strada al buio

Via di Ponte Ladrone costituisce la principale arteria di Casal Bernocchi. Percorre infatti tutto il quartiere, attraversa la ferrovia della Roma Lido, e raggiunge la via Ostiense. La strada è provvista di lampioni che, tuttavia, da alcuni anni restano spenti.

Trecento metri al buio

Non tutta via di Ponte Ladrone è priva d’illuminazione. A restare al buio è infatti una zona che copre oltre trecento metri e che precisamente parte dal civico 88, ed arriva fino al civico 73 di via Casal Bernocchi, la sede cioè della ASL Rm3. E’ quello il tratto che il Comitato di quartiere sta segnalando da tempo, anche al municipio X, senza riuscire ad ottenere il ripristino.

La segnalazione effettuata un anno fa

“La strada è ormai da anni completamente al buio nonostante l’esistenza di pali della luce che hanno regolarmente funzionato in passato – si legge in una lettera firmata dal presidente del CdQ ed inviata al municipio X nel marzo del 2022 - Il problema dell’assenza di illuminazione favorisce l’abbandono indiscriminato di rifiuti, spesso anche al centro della strada e soprattutto riguarda la sicurezza dei cittadini che percorrono il suddetto tratto”.

Le conseguenze del buio

La strada, rimanendo al buio, oltre a facilitare l’azione dei cosiddetti “zozzoni”, finisce per favorire l’azione di ladri e vandali, di cui pagano le conseguenze soprattutto le auto parcheggiate. Alla segnalazione del Cdq, aveva risposto una settimana più tardi l’assessorato ai lavori pubblici del municipio X. Il gestore, contattato dall’ente di prossimità, si legge nella comunicazione inoltrata ai cittadini, “non ha fornito tempistiche sull’esecuzione dell’intervento ma dovrebbe essere effettuato prossimamente”. Il problema invece, a distanza di quasi un anno, non è stato risolto.

Le strade dei quartieri periferici

“Il buio determina insicurezza, danneggiamenti, discariche a cielo aperto, come avviene in via di Ponte Ladrone – ha sottolineato Fabrizio Santori, capogruppo leghista in Campidoglio - Il comitato di quartiere si sta rivolgendo da troppo tempo al municipio senza ricevere risposta. Chiederemo pertanto l’ intervento della commissione Lavori pubblici del Comune, anche per cominciare a mappare strade che hanno problemi simili a quella di Casal Bernocchi . Anche perché a Roma – ha aggiunto il consigliere - non sono poche, soprattutto nei territori periferici e semiperiferici, dove questa amministrazione fatica a fornire risposte”.