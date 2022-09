Acilia, inaugurata la nuova scuola dell'infanzia: "Termina un'attesa durata 15 anni"

L’attesa è terminata. La scuola dell’infanzia di via Orazio Amato è stata ufficialmente inaugurata, con tanto di taglio del nastro del sindaco e dei rappresentanti della giunta capitolina.

“Quando apre una scuola è sempre una festa, ma oggi lo è ancora di più perché, finalmente, dopo un’attesa incredibile di oltre 15 anni, portiamo in questo quartiere un servizio fondamentale per le famiglie e per tutta la comunità. Una scuola dell’infanzia che potrà accogliere 150 bambini” ha spiegato il sindaco Gualtieri.

Una scuola che guarda al futuro

Con l’apertura del plesso, che per l’occasione è stata celebrata anche con le note della banda della polizia locale, le famiglie del popoloso quartiere potranno contare su un plesso nuovo, “una scuola del futuro” com’è stata definita dallo stesso Gualtieri. Lo è per i materiali utilizzati ma soprattutto per l’intenzione, manifestata in occasione della sua inaugurazione, di realizzare in questo istituto “una comunità energetica”. Un obiettivo annunciato dallo stesso sindaco, finalizzato a “condividere con il territorio energia pulita”.

La decisione di sperimentare nella nuova scuola dell’infanzia una delle prime comunità energetiche della capitale consentirà, per ammissione stessa del primo cittadino, di offrire un contributo per ridurre il costo delle bollette di chi abita nella zona.

La vicenda

La scuola dell’infanzia, situata tra via Amato e via Cisterna, era stata edificata tra il 2015 ed il 2016. La sua costruzione era avvenuta in un’area che, in precedenza, era stata bonificata perché aveva ospitato rifiuti speciali ed ordigni bellici. Per questo il rilancio di quello spazio, per anni degradato per la presenza della discarica, era particolarmente atteso nel territorio. Tuttavia, nonostante l’investimento da circa 2 milioni di euro, l’apertura della scuola è slittata di anno dopo anno. Fino all’odierna inaugurazione.

“Stiamo investendo molto per alzare la qualità di ogni intervento educativo, portando servizi dove non ci sono e migliorando quelli esistenti. Abbiamo messo la scuola al centro della nostra agenda politica, consapevoli che la formazione dei nostri ragazzi è la più grande risorsa del nostro futuro” ha concluso Gualtieri.