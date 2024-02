Addio ad altri 80 pini: verranno abbattuti in una sola strada

Una piccola pineta sta per passare sotto le lame delle motoseghe. Si trova in via Eugenio Cecconi, strada del municipio X che collega via di Saporara con via di Macchia Palocco, nella zona di Acilia.

Dove entrano in azione le motoseghe

Gli alberi da tagliare fanno parte di un boschetto che era sopravvissuto all’espansione urbanistica dell’area. Si tratta in tutto di ottanta esemplari di Pinus pinea, ormai privi di attività vegetative e quindi secchi. La loro condizione, si legge nella nota con cui il dipartimento ambiente annuncia il taglio, ne ha compromesso la stabilità e quindi a partire dal 15 febbraio verranno rimossi da una ditta che ha ricevuto l’appalto per farlo.

L'insetto alieno che flagella i pini

L’abbattimento di questi alberi è legato al problema causato dalla cocciniglia tartaruga (Toumeyella parvicornis). L’insetto alieno, giunto nella capitale nel 2018, sta mettendo a dura prova la resistenza dei pini in tutta la città ma in particolare nei territori in cui è arrivato per prima. Tra questi rientrano le pinete del municipio X che non hanno potuto beneficiare dei trattamenti endoterapici autorizzati soltanto con l’approvazione del protocollo fitosanitario del 2021. Nel frattempo il parassita alieno, non trovando predatori naturali, ha attecchito sulle chiome dei pini, provocandone il disseccamento.

La cocciniglia e le radici che fanno abbattere i pini

Oltre alle pinete, il pesante tributo alla cocciniglia è stato pagato anche per lunghi filari di alberi sistemati ai lati delle strade. É ad esempio il caso di quanto accaduto in via dei Pescatori, dove si è provveduto ad abbattere un centinaio di alberi. Buone notizie arrivano invece da Casal Palocco dove il municipio, dopo l’altolà della Soprintendenza di Stato, ha deciso di bloccare l’abbattimento preventivo di oltre 60 pini. In quel caso il loro taglio non era però causato dalla toumeyella, ma dall’impatto delle loro radici sull’asfalto di due importanti ed ammalorate strade, prossime al rifacimento, del quartiere.