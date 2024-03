Ad Acilia il sindaco inaugura la prima targa dedicata al dj Marco Trani

La decisione di dedicargli un giardino era stata presa e ratificata dall’amministrazione un anno fa. Ma si è deciso di aspettare una data particolare per celebrare quello che, ad oggi, è un evento unico. La data particolare è quella del suo compleanno. L’evento, unico nel panorama nazionale, è relativo alla dedica ottenuta. Perché, alla presenza del sindaco Gualtieri, il giardino è stato intitolato a Marco Trani, un Dj. Il primo a ricevere questo onore.

La storica intitolazione

“Oggi abbiamo fatto la storia” ha commentato Mattia Trani che, dal padre, ha ereditato la passione per la musica ed il mestiere di disc jockey. “Sono estremamente orgoglioso di mio papà per il suo contributo alla crescita e al riconoscimento della comunità dei DJ. Oggi, più che mai, festeggiamo la musica e l’arte che porta gioia e ispirazione a così tante persone in tutto il mondo” ha poi aggiunto, sottolineando che il riconoscimento ottenuto, oltre a celebrare il talento del padre, rappresenta anche “un momento cruciale nella storia della musica” visto che “finalmente, il lavoro del DG viene riconosciuto come una vera a propria arte e professione”.

Il Dj Marco Trani

Attivo nella scena romana dagli anni Settanta, Marco Trani è stato un precursore, un vero e proprio pioniere della musica funk e disco, oltre che scopritore di grandi talenti. È stato al suo fianco che hanno esordito ad esempio il dj Corrado Rizza, presente tra l’altro all’intitolazione del parco, ed il compianto Claudio Coccoluto. Entrambe avevano esordito nei club romani come “secondi” di Marco Trani, in particolare all’Histeria, locale dalle parti di villa borghese che, negli anni Ottanta, era considerato un punto di riferimento.

“Roma ha così voluto, prima città del Paese, rendere omaggio – nel giorno della sua nascita – a uno dei più importanti disc jockey italiani, che ha accompagnato con il suo talento il divertimento di generazioni di giovani” ha commentato anche l'assessore alla cultura Miguel Gotor, presente all'intitolazione.

Una svolta epocale

“Marco Trani era un grandissimo artista romano che ha segnato la scena musicale italiana dagli anni 80 , unendo la comunità della notte che ha ballato sulle note della sua musica”ha commentato la vicepresidente ed assessore all’ambiente del municipio X Valentian Prodon, d’accordo nel definire l’iniziativa “una svolta epocale”. Il parco dedicato al DJ, venuto improvvisamente a mancare nel 2013, si trova infatti ad Acilia, nell’area vede di via Arturo Vigliardi di Acilia. Dal 15 marzo, quell’area verde, ha un nome: Marco Trani ed è la prima dedicata ad un disc jockey.