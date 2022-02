In catene contro il trasferimento dell’ufficio protesi: la nuova sede è troppo difficile da raggiungere

L’ufficio protesi della Asl Rm3 è stato trasferito. Da Ostia è stato spostato ad Acilia, in una zona che, però, non sembra particolarmente congeniale all'utenza.

La protesta degli utenti

Chi si serve di quell’ufficio, infatti sono “per lo più persone anziane o con disabilità” ha fatto notare la consigliera regionale Valentina Grippo (Azione). Ma per raggiungere via del Poggio di Acilia, questi cittadini devono percorrere “marciapiedi dissestati e strade in forte pendenza”. Una situazione che complica l’accesso al servizio da parte di cittadini che, in ragione della loro condizione, affrontano già quotidianamente delle difficoltà. Per contestare questa decisione, nella mattinata del 4 febbraio, alcuni utenti del servizio si sono anche incatenati in piazza delle stazione vecchia, davanti la sede del municipio X.

Le differenze tra vecchia e nuova sede

Il problema era già stato sollevato, nei giorni scorsi, da alcune realtà presenti nel territorio, come l’associazione culturale “Il Marforio” che, nel chiedere un ripensamento, aveva ben descritto le differenze tra la nuova e la vecchia sede. Il vecchio ufficio protesi, pannoloni e disabilità adulti, era inserito nel centro paraplegici di viale Vega, “a pochi metri dal mare e distante 200 metri dalla stazione Stella Polare della Roma lido” aveva spiegato Andrea Rapisarda, dell’associazione “Il Marforio”, presente anche alla protesta davanti il municipio. La vecchia sede era pertanto facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici ed a piedi era possibile farlo “utilizzando un solo marciapiede, peraltro rifatto recentemente” senza attraversamenti stradali.

Al contrario la nuova sede di Acilia è distante dalla relativa fermata della Roma Lido. E per raggiungerla occorre attraversare la via Ostiense e via dei Romagnoli, strade solitamente trafficate. Difficoltà che si sommano ai marciapiedi dissestati, soprattutto nei pressi di piazza Capelvenere ed alle pendenze già citate.

La richiesta d'intervento della Asl

“Nell’ufficio protesico - ha sottolineato il consigliere del municipio X Andrea Bozzi (Lista Calenda) - c’è anche un medico specialista che prescrive le cure ai pazienti con disabilità psichiche e anche loro dovrebbero improvvisamente andare in un ufficio lontano più di un chilometro dalla stazione di Acilia”. La questione è stata portata già all’attenzione del presidente Falconi, è come ha riconosciuto lo stesso Bozzi, è stata ricevuta “la solidarietà del minisindaco e di tutta la maggioranza, ma non basta”.

Dal municipio e dalla regione, in quest’ultimo caso attraverso un’iniziativa della consigliera Grippo, è stato presentato un provvedimento che chiede “un intervento urgente dell’Asl volto a chiarire la situazione ed evitare che pesi sull’utenza” che, in forza della condizione anagrafica o della propria disabilità, fatica a raggiungere l’ufficio trasferito ad Acilia.