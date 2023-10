La commemorazione per il 42esimo anniversario dell'omicidio di Straullu e Di Roma

Lo scorso sabato 21 ottobre 2023 ad Acilia si è tenuta la commemorazione del Capitano Straullu e della Guardia Ciriaco di Roma uccisi da un'organizzazione terrorista neofascista.

I due furono vittime il 21 ottobre 1981 di un attentato da parte dell’organizzazione terroristica “Nuclei Armati Rivoluzionari”. Straullu si stava recando in questura per prendere servizio a bordo di una macchina guidata da Di Roma. L’automobile venne bloccata dal commando terrorista che iniziò a sparare con i mitra e uccise i due uomini.

In occasione del 42esimo anniversario della loro uccisione l’amministrazione ha voluto ricordare il Capitano P.S. Dr Francesco Straullu e la guardia di P.S. Ciriaco Di Roma posizionando una corona di alloro presso la lapide collocata nel luogo dell’eccidio, in via Ostiense angolo Ponte Ladrone.

Alla commemorazione era presente il sindaco del municipio X Mario Falconi.