Acilia, riaperto al pubblico il centro raccolta dei rifiuti: era stato chiuso per un incendio

E’ stato ripristinato il centro raccolta Ama di via di Macchia Saponara, ad Acilia.

L’isola ecologica, che ha riaperto al pubblico lo scorso sabato 12 febbraio, era stata interdetta. A metà settembre 2021, infatti, un incendio aveva danneggiato parte della tettoie ed i cassoni riservati ai materiali legnosi, alle potature ed al cartone. I danni causati dalle fiamme, avevano finito per privare l’utenza del servizio di conferimento.

Giorni di apertura

Grazie ai lavori di ripristino messi in campo nelle scorse settimane, il centro ha parzialmente riaperto, con orari che, nei giorni feriali, vanno dalle 7 alle 12 e dalle 14 alle 19. Domenica e festivi invece il centro di raccolta resta aperto dalle 7 alle 13. Oggi la struttura è in grado di accogliere ingombranti; inerti/calcinacci; apparati elettrici ed elettronici; batterie al piombo; legno; metalli; carta/cartone; consumabili da stampa; oli vegetali; pile esauste; lampadine al neon; farmaci scaduti.

Niente sfalci e potature

Per il conferimento di sfalci e potature, in attesa che sia ripristinato il servizio, i cittadini del municipio X possono recarsi al centro di piazza Bottero, al lido di Ostia. In alternativa è possibile ricorrere alle postazioni attrezzate in via Caines all’Infernetto (lunedì 14.30/17.30-mercoledì 8.30/13 e 14.30/17.30-sabato 7.30/12) ed in via Pietro Romani, all’angolo con via Cristoforo Colombo (da lunedì a domenica 8.30/13 e 14.30/17.30).

Potenziato il circolo

Quello dello scorso settembre non è stato il primo incendio. “Già nel 2016 avevano preso fuoco dei cassoni – ha ricordato Flavio Vocaturo, presidente del circolo Pd di Ama – le telecamere però non erano in funzione e questo impedì di comprenderne le dinamiche”. Ma soprattutto, quell’incendio, bloccò “il necessario ampiamento, lasciando anche gli operatori a lavorare in condizioni critiche da anni” ha sottolineato Vocaturo. Problema superato grazie al recente intervento di ripristino che restituisce ai residenti un'isola ecologica più performante.

“Come circolo del lavoro siamo felici di quanto accaduto, visto che le denunce e le richieste che facciamo da anni, oggi sono ascoltate e questo permette una sinergia che porta benefici ai cittadini, a cui viene consentito di svolgere il conferimento dei rifiuti in maniera veloce e sicura ed ai lavoratori Ama che finalmente lavorano in un ambiente sano e pulito”.