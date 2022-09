Dragoncello, dal cavalcavia cadono pezzi di cemento. Strada chiusa: "E pericoloso stazionare lì sotto"

Pezzi di calcinacci e di cemento si sono staccati dal cavalcavia che attraversa Dragoncello. Per questo, dal 30 agosto, via Alessandro Ruspoli, la principale arteria del quartiere del municipio X, è stata parzialmente chiusa.

Cos'è successo in via Ruspoli

“Per fortuna il distacco dei pezzi di cemento da uno dei due cavalcavia ciclopedonali non ha provocato danni né ferimenti – ha commentato l’assessore ai lavori pubblici del municipio X – però abbiamo rilevato che ci sono dei pedoni che incautamente si fermano ancora lì sotto, nonostante l’area fosse stata interdetta con l’apposizione del nastro da parte della polizia locale”. La zona che non è più transitabile, dalle ore 22.40 del 30 agosto su disposizione dei vigili del fuoco, è quella che si trova nel tratto di via Ruspoli che è compreso tra via Vincenzo Petra e via Pio Paschini. Per ora non è chiaro fino a quando resterà off limits. Anche se ci sono delle novità.

Arrivano in new jersey

“Questa mattina abbiamo effettuato un sopralluogo con il gruppo X mare ed i tecnici del nostro municipio, ed in questa occasione sono state messe anche delle transenne, visto che il solo nastro è stato facilmente scavalcato da quanti, incuriositi dai pezzi di cemento sulla strada, in questi giorni si sono avvicinati per controllare. Però lì vicino c’è una scuola dell’istituto comprensivo Giovanni Paolo II. Pertanto, visto che la settimana prossima aprirà i battenti – ha spiegato l’assessore ai lavori pubblici – abbiamo pensato di potenziare ulteriormente il divieto di accesso e lì andremo infatti a mettere dei new jersey di cemento”.

Da valutare la staticità del cavalcavia

Per la riapertura della strada, invece, occorre attendere. “Per ora ci siamo dedicati a risolvere il problema di come bloccare il passaggio. Ma con il presidente della commissione lavori pubblici Leonardo Di Matteo, abbiamo già concordato di effettuare un altro sopralluogo. Lo faremo con l’ufficio ponti del dipartimento Simu a con il nostro ufficio tecnico, per valutare le condizioni di staticità del cavalcavia”. Per sapere se la strada torna percorribile, quindi, occorrerà attendere l’esito di quell’appuntamento.