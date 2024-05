Pubblicato il bando per la riqualifica del parco della Madonnetta

Altro passo in avanti ad Acilia per il futuro del parco della Madonnetta. Infatti è stato pubblicato il bando per il recupero e la gestione del polmone verde sito nel decimo municipio.

L'area verde sarà riqualificata grazie al programma Parchi Urbani Integrati (approvato dalla Giunta Capitolina ad agosto 2023) con progetti dedicati alla socialità, allo sport, alla cultura, alla formazione e alla vita all’aria aperta.

La riqualificazione del parco della Madonnetta grazie allo strumento del project financing, sarà occasione per l'Amministrazione pubblica per l'indirizzo di interesse generale e per il privato l'opportunità di business e l'onere del rischio di impresa. Importo base per i lavori 80.832.378 euro.

Il programma Parchi Urbani Integrati sostituisce il precedente programma sui Punti Verde Qualità (PVQ).