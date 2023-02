Via i bandoni dalla strada di accesso al nido: pronto da anni, può finalmente aprire

Le famiglie che abitano nel quartiere di San Giorgio possono contare su una scuola pubblica in più. E’ infatti stato risolto il problema che non consentiva all’asilo nido di via Suor Cesarina D’Angelo, di poter aprire al pubblico.

La strada chiusa

“E’ una bella struttura, in grado di accogliere sessanta bambini, ma purtroppo per tanti anni è stato impossibile utilizzarla” ha spiegato a Romatoday il presidente del municipio X Mario Falconi. “La strada di accesso era chiusa e nonostante l’edificio sia stato completato cinque o sei anni fa, non era possibile utilizzarlo”. La strada in questione infatti, via di Suor Cesarina D’Angelo, non era stata completata e quindi la sua parte terminale era, e - ancora oggi - chiusa al transito. Ma il problema è stato risolto ed è in procinto di aprire.

Le scuole aperte nel quartiere

“Per questa amministrazione la scuola è una priorità assoluta perché è lì che si formano i cittadini di domani ed è per questo che cerchiamo di aprire quelle che erano chiuse” ha aggiunto il minisindaco. Il municipio ha ricordato, al riguardo, l’apertura anche del plesso di via Cisterna, avvenuta nel 2022 alla presenza del sindaco Gualtieri, sempre a San Giorgio di Acilia. Gli abitanti del quartiere possono contare, per il prossimo anno scolastico, anche dell’asilo nido che nella mattinata del 28 febbraio, è stato oggetto di un sopralluogo da parte del presidente municipale.

La convenzione che risolve il problema

La strada in questione, una prosecuzione di via Mellano, nell’ultimo tratto non è mai stata aperta al pubblico. La commissione lavori pubblici e mobilità, di concerto con l’assessorato alla scuola di Angela Mastrantoni, si è però dedicata al caso. “Sono stati eseguiti sopralluoghi, sedute ad hoc” ha spiegato il municipio, finché si è giunti a firmare una convenzione urbanistica che ha consentito di dar via al prolungamento della strada e alla relativa disciplina di traffico.

I bandoni da rimuovere

“Vorrei ringraziare soprattutto il lavoro svolto da Leonardo Di Matteo e dalla sua commissione. Oggi possiamo dichiararci soddisfatti del risultato ottenuto, dopo anni in cui si è scontata la solita lentezza di procedure che finalmente sono state evase. Ed a breve – ha spiegato Falconi – verranno rimossi anche i bandoni di lamiera che chiudono la strada”. Ne beneficeranno decine di famiglie del territorio.