Acilia, c'è una voragine che preoccupa i residenti: "Al di là delle transenne va ispezionata la cavità"

Ci sono delle transenne, ormai da oltre tre settimane, che rendono percorribile una strada soltanto parzialmente. Si tratta di via Giovanni Leonardi, nel quadrante nord del popoloso quartiere di Acilia. Ed il motivo per cui la strada è stata in parte interdetta, è per la presenza di una voragine.

La voragine di Acilia

“Sembra una piccola buca, dal diametro di una trentina di centimetri – ha raccontato Massimo Facchini, del CdQ Acilia Nord - in realtà è molto profonda anche se ancora non ci hanno saputo dire quanto lo sia. Siamo anche in attesa di conoscerne le cause” ha spiegato il residente. La voragine si è aperta nella seconda metà di marzo e, all’indomani della sua formazione, il presidente della commissione mobilità e lavori pubblici, il consigliere Leonardo Di Matteo, è andato con i residenti sul posto a verificarne le condizioni.

In attesa dell'ispezione

A distanza di quasi 20 giorni la strada, nel suo tratto finale, resta transennata. “Il municipio ci ha spiegato che verrà fatto un sopralluogo anche dall’ufficio tecnico con l’obiettivo di appurare, tramite una sonda, la causa della voragine. Potrebbe infatti essersi generata per una perdita del condotto fognario” ha commentato il presidente del comitato di quartiere. La circostanza è stata confermata dall’assessorato municipale ai lavori pubblici.

Va quindi verificata la natura di questa buca prima di stabilire quale prassi mettere in campo. Intanto però “la linea 017 è stata deviata” ha ricordato Massimo Facchini. I residenti restano in attesa quindi delle necessarie ispezioni anche perché, a ridosso della voragine, il manto stradale appare pericolosamente rovinato.